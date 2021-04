Masters 1000 de Monte-Carlo : Nadal stoppé par Rublev, Tsitsipas file en demi-finale, le nouvel exploit d'Evans... ce qu'il faut retenir des quarts

La fin du tournoi approche à Monte-Carlo. Rafael Nadal, onze fois vainqueur en Principauté, a été sorti par Andrey Rublev. Le Russe retrouvera Casper Ruud en demi-finale. Bousculé, le Grec Stéfanos Tsitsipas a profité de l'abandon de Davidovich Fokina pour valider son ticket pour les demi-finales du Masters 1000 ce vendredi 16 avril. Le N.5 mondial affrontera dans le dernier carré Daniel Evans, venu à bout de David Goffin.

• Nadal évincé par Rublev

Décidément, ce tournoi ne cesse de surprendre. Rafael Nadal a, la majeure partie du temps, déjoué face à Andrey Rublev et s'est incliné en trois sets (2-6, 6-4, 6-2). Durant cette rencontre, l'Espagnol a montré un visage très différent de ces habitudes et a même laissé exprimer sa frustration sur le court. Pas serein, en manque de sensation et de confiance, l'Ibère n'était pas à son top pour son retour à la compétition après l'open d'Australie en février dernier. Après avoir concédé très largement le premier set, il est parvenu à hausser son niveau, non sans sauver plusieurs balles de double break dans la deuxième manche, et a poussé son adversaire au troisième set pour la 32e fois de sa carrière. Mais il s'est à nouveau écroulé dans la dernière manche. Trop de fautes, pas assez précis, il ne s'agissait que de son deuxième tournoi de la saison, le premier sur terre battue.

À quatorze reprises lors de ces quinze dernières apparitions, le N.3 mondial avait atteint au minimum les demi-finales du tournoi. En trois confrontations, il n'avait jamais perdu une seule rencontre, ni même un seul set face au Russe (N.9). Rublev, qui devient le deuxième Russe de l'histoire à battre le Majorquin sur terre (après Igor Andreev en 2005), affrontera Casper Ruud en demi-finale.

• Tsitsipas profite de l'abandon de Davidovich Fokina

Demi-finaliste de la dernière édition de Roland-Garros, Stéfanos Tsitsipas se qualifie pour les demi-finales de Monte-Carlo, profitant de l’abandon de son adversaire, Alejandro Davidovich Fokina. L’Espagnol avait pourtant mis le Grec sous pression, réussissant le premier break de la partie (4-3) et énervant la tête de série N.4. Tsitsipas a même reçu un avertissement pour avoir proféré une grossièreté, mais il s’est vite repris pour revenir à 4-4 et conserver ses mises en jeu.

Blessé à la cuisse gauche, Davidovich a tenté un service à la cuillère sur la balle de set, mais Tsitsipas était vigilant et a réussi un retour gagnant en revers long de ligne pour s'adjuger la manche. L’Espagnol, tombeur de Lucas Pouille au tour précédent, a jeté l'éponge dans la foulée. Tsitsipas jouera samedi sa sixième demie de Masters 1000, sa première en principauté, contre Daniel Evans.

• Après Djokovic, Evans écarte Goffin

Daniel Evans, le Britannique tombeur de Novak Djokovic, s'est qualifié en demies en éliminant une nouvelle tête de série, David Goffin (N.11) en trois sets (5-7, 6-3, 6-4) et près de trois heures de combat. Le Belge s'est d'abord emparé de la première manche après avoir été mené 5-3. Mais Goffin, demi-finaliste en Principauté en 2017, a commis beaucoup trop de fautes directes (47 sur l'ensemble du match), sans réussir à saisir les opportunités laissées par son adversaire, en ne transformant que deux balles de break sur les dix-sept obtenues.

Evans, qui n'avait jamais dépassé le deuxième tour en Masters 1000, réalise le plus beau parcours de sa carrière après ses victoires face à Dusan Lajovic - 31e mondial et finaliste de la dernière édition - puis Hubert Hurkacz, 16e et vainqueur du Masters 1000 de Miami au début du mois, avant d'écarter le N.1 mondial Novak Djokovic et donc Goffin en quart, ancien N.7 mondial. Un nouveau défi attendra le Britannique de 30 ans, qui affrontera Stéfanos Tsitsipas (5e) en demi-finale samedi.

• Casper Ruud s'offre le tenant du titre, Fabio Fognini

Casper Ruud s'est imposé face au tenant du titre Fabio Fognini (18e) en deux sets (6-4, 6-3) et 1h36. Déjà tombeur de Pablo Carreno Busta la veille (12e), le jeune Norvégien s'est ainsi offert un deuxième membre du Top 20 d’affilée. Rudd, solide en fond de court, a su profiter des passages à vide de l'Italien, pourtant dominateur dans le premier set. Le natif d'Oslo, 27ème mondial, disputera samedi sa deuxième demi-finale en Masters 1000 après Rome l'an passé. Dans le dernier carré, il sera opposé au vainqueur à Andrey Rublev, vainqueur de Rafael Nadal.

Hortense Leblanc, Louise Gerber et Célia Sommer