Del Potro triomphe en faisant chuter Federer à Indian Wells

Jusqu’alors invaincu cette saison, Roger Federer s’est incliné en finale du tournoi d’Indian Wells face à Juan Martin Del Potro (6-4, 6-7, 7-6). Le Suisse qui s’est pourtant procuré trois balles de match, a finalement cédé face au huitième joueur mondial en s’écroulant lors du dernier jeu décisif (7-2). L’Argentin signe là son septième succès (pour 18 défaites) face à l’actuel N.1 mondial, sans conteste l'un de ses matches les plus aboutis après 2h42 d'un rude combat. Après Auckland et Acapulco, Del Potro participait à sa troisième finale en 2018 et confirme qu’il retrouve son meilleur niveau.