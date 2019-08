ATP - Montréal : Monfils forfait, Nadal en finale, rejoint par Medvedev

Après avoir remporté son quart de finale décalé, contre Roberto Bautista Agut (6-4, 3-6, 7-6[2]), ce samedi, le n°1 français Gaël Monfils a dû déclarer forfait pour la demi-finale face à Rafael Nadal, en raison d'une blessure à la cheville, ont annoncé les organisateurs du Masters 1000 de Montréal. C'est lors de sa rencontre précédente que des douleurs à sa cheville gauche se sont déclenchées.

Interrogé à l'issue de sa victoire sur son état de forme avant d'affronter Nadal, Monfils avait jeté le doute : "Honnêtement, je ne sais pas, je vais en parler avec mon équipe. Là, c'était un match éprouvant, je me suis fait un petit peu mal, on va voir ce qui se passe. Je ne sais pas comment va ma cheville", avait insisté le Tricolore de 32 ans.

Ce n'est pas sans rappeler ses problèmes lors du tournoi de Wimbledon, il y a cinq semaines. Une entorse contractée avant le Grand Chelem londonien l'avait diminué au point d'abandonner en plein match au premier tour.

Medvedev rejoint Nadal

La seule demi-finale du jour a opposé deux Russes - une première en 30 ans de tournois ATP Masters 1000 - âgés de 23 ans, amis dans la vie et partenaires d'entraînement et de double (à Roland Garros, à Wimbledon et à l'US Open). Finaliste à Washington la semaine dernière, Medvedev (n°9 mondial) a imposé son rythme dès le début de la partie, en breakant sur le premier service de son adversaire.

Il a maintenu ensuite la pression tout au long du premier set, remporté sans difficulté. Dans la deuxième manche, Khachanov (n°8) ne s'avouait pas vaincu et revenait peu à peu dans la partie, parvenant à prendre le service de Medvedev à 2-2. Il faudra finalement un jeu décisif pour les départager, Medvedev l'emportant sur le fil.

Dimanche, Daniil Medvedev tentera d'ajouter un cinquième titre à son jeune palmarès, mais il lui faudra battre un N.2 mondial plus frais puisqu'exempté de demi-finale. Rafael Nadal concourra quant à lui pour son 35e titre en Masters 1000.