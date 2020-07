La World TeamTennis, un tournoi avec public en pleine crise sanitaire aux Etats-Unis

La World TeamTennis débute ce week-end et durera trois semaines. En pleine période de crise sanitaire aux États-Unis, et alors que le pays a enregistré 63 643 cas de coronavirus supplémentaires sur les dernières 24 heures, les organisateurs ont maintenu le tournoi qui aura lieu en Virginie-Occidentale. Après la polémique autour de l'Adria Tour, le public est tout de même autorisé à prendre place dans les travées. Neuf équipes défendront chacune une ville. Parmi les participants, Venus Williams, les frères Bryan, Kim Clijsters ou encore Sofia Kenin seront présents.

La World TeamTennis pourrait de nouveau donner espoir au monde de la balle jaune. Après la polémique de l'Adria Tour, compétition organisée par Novak Djokovic, et malgré les plus de 3 000 cas de Covid-19 confirmés en Virginie-Occidentale, la WTT débute ce dimanche. Le tournoi regroupe neuf équipes dont le but est de défendre la ville que chacune d'elle représente. La 45e édition se déroule au Greenbrier Resort, à White Sulphur Springs. Les joueuses et joueurs évolueront sur une période de trois semaines, entre le 12 juillet et le 2 août. Des supporters, dans la limite de 500, pourront soutenir leur ville.

Les Etats-Unis, premier pays touché par le Covid-19

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les États-Unis ont été fortement impactés par le virus. Selon les derniers chiffres publiés, le pays recense 135 709 décès et 3 215 074 cas confirmés. Dans l'État de Virginie-Occidentale, lieu où est programmée la compétition, on dénombre 95 décès et 3 882 personnes touchées (+137 en 24 heures). Ce qui correspond à un ratio très faible sur une population d'environ 1 800 000 habitants.

Ces chiffres ne semblent pas inquiéter la World TeamTennis, ni les participants. "J'ai hâte que la saison WTT commence", a déclaré l'Américain Frances Tiafoe. Un état d'esprit que partage sa compatriote Sloane Stephens. "Je sais que cela nous manque à tous de jouer au tennis et de voir nos amis pendant la tournée, donc je suis ravi de me rendre au Greenbrier et de retrouver cet environnement", a-t-elle commenté.

63 matches prévus pour la saison réguilière

Dans un communiqué publié le mois dernier, la WTT fait part des règles mises en place. Une saison de 63 matches aura lieu sur 19 jours consécutifs jusqu'au 30 juillet. Les demi-finales et la finale se dérouleront le premier week-end d'août. "Les quatre meilleures équipes du classement de la saison régulière du WTT se qualifieront pour les éliminatoires du WTT", précisent les organisateurs. Neuf franchises ont pris place à la compétition : Chicago Smash, New York Empire, Orange County Breakers, Orlando Storm, Philadelphia Freedoms, San Diego Aviators, champion WTT 2018 et 2019, Springfield Lasers, Vegas Rollers et Washington Kastles.

"Le calendrier du WTT comprendra au moins trois matchs par jour au stade extérieur de 2 500 places du Greenbrier, avec un court intérieur à installer en option. (...) Conformément aux directives de santé de l'État, le WTT permettra à jusqu'à 500 fans (capacité de 20%) d'assister à ses matchs en plein air", indique le communiqué.

Venus Williams, Sofia Kenin et les frères Bryan font partie du casting

Côté participants, le public pourra admirer plusieurs têtes d'affiches sur le court. Seront présents la détentrice de 23 titres en Grand Chelem, Venus Williams (Washington Kastles), qui sera dans la même équipe que le jeune Frances Tiafoe. Les frères Bob et Mike Bryan, l'équipe de double la plus gagnante et la plus accomplie de l'histoire du tennis, représenteront les Vegas Rollers, tout comme Sam Querrey. La gagnante de l'Open d'Australie 2020 et numéro 4 mondiale Sofia Kenin (Philadelphia Freedoms) sera également de la partie. Sloane Stephens (Chicago Smash), Kim Clijsters (New York Empire), ou encore Milos Raonic (Orange County Breakers) y participeront.

"Cette année, la WTT augmentera son prix à 5 millions de dollars et un montant supplémentaire de 1 000 000 $ de dollars attribué en compensation des éliminatoires du WTT, y compris un bonus de 500 000 $ à l'équipe remportant le King Trophy le 2 août" explique les organisateurs du tournoi.