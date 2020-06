La Coupe Davis et la Fed Cup 2020 annulées, les Bleues gardent leur titre un an de plus

La Fed Cup devra attendre avant de montrer sa nouvelle formule. Prévue au mois d'avril dernier à Budapest (Hongrie), l'édition 2020 de la compétition féminine internationale de tennis a été définitivement annulée par la fédération internationale de tennis. Les Françaises Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Fiona Ferro et Pauline Parmentier conserveront donc leur titre mondial au moins un an de plus.

"Des défis logistiques et réglementaires" insurmontables

"En raison des défis présentés par la pandémie du Covid-19, il n'a pas été possible de replacer les finales de l'édition 2020 dans le calendrier, explique l'ITF dans un communiqué. De plus, la Laszlo Papp Arena n'étant pas disponible pour la fin d'année, il restait des défis logistiques et réglementaires qui rendaient impossible l'organisation d'un événement en intérieur de masse tout en garantissant la santé et la sécurité de tous ceux impliqués."

L'édition 2020 devait être la première à adopter le nouveau format, semblable à celui mis en place en Coupe Davis en novembre dernier. La phase finale doit se dérouler en une semaine à Budapest, avec quatre poules de trois nations qui s'affrontent sur deux simples et un double. Le premier de chaque groupe se qualifiant ensuite pour les demi-finales.

Même punition pour les garçons et la Coupe Davis à la sauce Gerard Piquet. Pour sa 2e édition new-look, le rendez-vous était pris à Madrid du 23 au 29 novembre. Mais là aussi les contraintes sanitaires et logistiques ont contraint la société Kosmos, qui organise l'évènement, et l'ITF à revoir leurs plans. L'édition 2020 est donc mise à la poubelle. La Coupe Davis sera de retour à partir du 22 novembre 2021.

"C'est une énorme déception pour nous tous que la finale de la Coupe Davis ne se tienne pas en 2020, a reconnu Gerard Pique, président de Kosmos Tennis. Nous ne savons pas comment la situation évoluera chez chacune des nations qualifiées, ou si les restrictions en Espagne resteront suffisamment souples. Dans ces conditions, il est devenu impossible de prévoir la situation en novembre et de garantir la sécurité des personnes se rendant à Madrid. Ce report n'a aucune incidence à long terme sur nos ambitions collectives pour la Coupe Davis."

En revanche, il n'y aura aucun changement sur l'identité des 18 équipes qualifiées et sur le tirage au sort, déjà effectué.