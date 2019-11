Magnifique ! La France remporte la Fed Cup pour la troisième fois de son histoire en venant à bout de l’Australie (3-2). Lors du double décisif, la paire tricolore, composée de Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, est venue à bout des Australiennes Ashleigh Barty et Samantha Stosur (6-4, 6-3). Les deux premiers points avaient été apportés par Kristina Mladenovic, victorieuse face à Ajla Tomljanović samedi et contre Ashleigh Barty ce dimanche.