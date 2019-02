Fed Cup : Caroline Garcia qualifie la France en demi-finales

La N.1 française Caroline Garcia, déjà victorieuse samedi, a qualifié les Bleues pour les demi-finales de Fed Cup en offrant le point décisif face la Belgique grâce à sa belle victoire contre Elise Mertens (6-2, 6-3 en 1h17) ce dimanche à Liège. La Lyonnaise, qui n'avait plus joué avec les Bleues depuis plus de deux ans, a parfaitement célébré ses retrouvailles avec deux victoires en deux jours. La France affrontera en demi-finale de Fed Cup les 20 et 21 avril le vainqueur du match entre la République tchèque et la Roumanie.

Patiente samedi, solide dimanche

Si hier, la Rhodanienne a été longtemps malmenée par Alison Van Uytvanck, aujourd'hui, son adversaire n'a jamais fait le poids. 21e au classement WTA, Mertens a rapidement été breakée par Caroline Garcia, clairement décidée à se montrer agressive d'entrée (3-0). La joueuse tricolore, qui a su résister aux bons moment en sauvant deux balles de break, a donc bouclé la première manche en 34 minutes. Jamais, Caroline Garcia n'a semblé paniquer ou faillir mentalement, perturbant alors la Belge, incapable de trouver la solution. En seconde manche, la protégée de Julien Benneteau s'est montrée un peu plus friable avec 12 fautes directes mais Mertens n'a pas su en profiter à l'image du break concédé au quatrième jeu (3-1). Finalement, "Caro" Garcia confirme son retour gagnant en Bleues. En apportant deux des trois points de l'équipe de France, elle s'impose à nouveau comme la patronne tricolore.

VIDÉO - La jolie balle de match de Garcia

Benneteau : "Les gilles ont été fantastiques"

Pour ses premiers pas en tant que capitaine de Fed Cup, Julien Benneteau, qui était encore joueur il y a à peine quatre mois, a fait fort. Il a non seulement réussi à faire revenir Caroline Garcia en Bleue après plus de deux ans d'une longue brouille avec Kristina Mladenovic, mais surtout à ressouder une équipe qui s'est révélée extrêmement efficace sur le terrain. "Les filles ont été fantastiques. Je n'espérais pas un score comme ça. Je suis vraiment très très heureux et très fier de la manière dont elles ont joué", a réagi Julien Benneteau juste après la victoire de Caroline Garcia.