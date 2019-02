Fed Cup : Alizé Cornet fait le break pour la France après sa victoire contre Elise Mertens

Alizé Cornet donne l'avantage aux Bleues qui mènent 2-0 face aux Belges en Fed Cup. En deux sets (7-6(8), 6-2) et 2h09 de jeu. Après la solide victoire de Caroline Garcia, la Française n'a pas tremblé et a mis la France dans les meilleures conditions pour se qualifier en demi-finales.

La Française, 51e mondiale, a livré un match extrêmement solide face à la n°1 belge Elise Mertens. Le match s'est essentiellement joué dans le premier set, extrêmement serré, où Alizé Cornet, bien aidée par deux double-fautes très mal senties de la Belge à 6-5, a fait la différence dans le tie-break. Le deuxième s'est presque résumé à une formalité (7-6, 6-2).

Cornet et Garcia ont donc parfaitement fêté leurs retrouvailles avec les Bleues et la Fed Cup. La n°1 française a reconnu avoir ressenti "un peu de stress, un peu de tension" avant d'entrer sur le court. "Mais c'était la même que la dernière fois où je suis rentrée en Fed Cup. Il n'y avait rien de différent, rien de plus".

Une entame parfaite. Grâce aux deux come-backs victorieux en Fed Cup de Caroline Garcia et d'Alizé Cornet, les Bleues ont pris un sérieux avantage samedi face aux Belges à Liège, avec désormais une demi-finale qui leur tend les bras. Le tout nouveau capitaine de l'équipe de France, Julien Benneteau, a vécu une première journée idéale sur la chaise. Même si un avantage de 2-0 le samedi ne prédispose jamais avec certitude du résultat final, il n'y a pas grand chose de mauvais à retenir de cette journée pour les Bleues.

Il reste aux Bleues à aller chercher dimanche le dernier point qui les enverra en demi-finale dans une journée qui peut encore réserver des surprises. Mais jusqu'ici tout va bien.

Après un premier set très accroché de près d'une heure et demi, elle n'a pas baissé le rythme et a rapidement breaké son adversaire. La France n'est donc plus qu'à un succès d'une demi-finale de la Fed Cup 2019.

à voir aussi