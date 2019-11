Fed Cup 2019 : Pauline Parmentier s'incline face à Ajla Tomljanovic, l'Australie et la France reviennent à égalité (2-2)

Pauline Parmentier n’a pas résisté au niveau de jeu d’Ajla Tomljanovic. Complètement absente samedi face à Kristina Mladenovic, la n°51 mondiale a montré un tout autre visage face à la remplaçante de Caroline Garcia, Pauline Parmentier. Elle a obtenu un succès en 1h34 de jeu et deux sets : 6-4, 7-5. Cette victoire remet l’Australie et la France à égalité (2-2). Le titre de la dernière Fed Cup, sous ce format, va donc se disputer à l’issue d’un double décisif et bouillant.

La première manche a mis du temps à se décanter. Première à servir, Ajla Tomljanovic s’est vue bousculer d’entrée par la Française. Mais contrairement à samedi, elle n’a pas paniqué pour sauver des balles de breaks (2/2). Après ce coup de chaud, le set s’est équilibré. En difficulté sur son service, seulement 31% de premières balles, l’Australienne a haussé le ton sur les retours de Pauline Parmentier pour prendre le gain de la première manche (6-4).

Dans le deuxième set, la 122e mondiale a fait de la résistance après avoir été breakée (4-2). La Française a tout de suite réagi sur le jeu de service de l'Australienne. Elle a profité de la seule double faute du match de son adversaire pour revenir à 4-3 et et garder la tête hors de l'eau. Mais comme lors du premier acte, Tomljanovic a profité d'un jeu de service moins bon de Parmentier pour remporter le match (6-4, 7-5) et remettre l'Australie à hauteur de la France.

Le dernier titre de la Fed Cup, sous ce format, va donc se départager avec un double décisif: il doit opposer Ashleigh Barty et Samantha Stosur à Kristina Mladenovic et Caroline Garcia. L'Australie court après son premier titre en Fed Cup depuis 45 ans, le huitième au total. La France vise un troisième trophée dans la compétition après 1997 et 2003.



