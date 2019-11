Suivez en direct vidéo la 2e journée de la finale de Fed Cup entre l'Australie et la France. Après une 1re journée expéditive, France et Australie étaient dos à dos ce samedi. Contraste total ce dimanche matin, Kristina Mladenovic a fait chuter Ashleigh Barty au terme d'un match époustouflant conclu au tie-break dans le 3e set. Pauline Parmentier, préférée à Caroline Garcia, n'est pas parvenue à battre Ajla Tomljanović. Place à un double décisif ! Les commentaires seront assurés par Fabien Lévêque et Justine Hénin.