Suivez en direct vidéo le premier tour de Fed Cup entre la France et la Belgique. Une semaine après la qualification en 1/4 de finale avec les hommes, Yannick Noah retrouvent Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Amandine Hesse pour le 1er tour de la Fed Cup de tennis. Éliminées par la Suisse au même stade, l'an dernier, les Françaises retrouvent à Mouilleron-le-Captif une équipe belge composée de Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck et Ysaline Bonaventure. Les commentaires seront assurés par Lionel Chamoulaud et Justine Hénin.