Tsonga convoqué par Noah pour la finale de la Coupe Davis contre la Croatie, pas Paire ni Benneteau

Eloigné des terrains pendant près de 8 mois, Jo-Wilfried Tsonga a été appelé dans le groupe de l'équipe de France pour préparer la finale de la Coupe Davis contre la Croatie (23 au 25 novembre à Villeneuve-d'Ascq). Redescendu au-delà de la 250e place mondiale, le Manceau a été pris en compagnie de Lucas Pouille, Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Du coup, Benoit Paire et Julien Benneteau, qui avaient été appelés en demi-finale, ne font pas partie du stage, tout comme Gilles Simon.

C'est peut-être le plus grand pari. Pour Yannick Noah, dont ce sera le dernier match sur la chaise de l'équipe de France, et pour Jo-Wilfried Tsonga. Après près de 8 mois loin des terrains et seulement une petit victoire en quatre tournois, l'ancien N.1 français est convoqué dans un groupe élargi pour disputer la finale de la Coupe Davis. C'est un pari car le Manceau, même s'il a montré une bonne qualité de jeu contre Raonic à Bercy, n'est pas en confiance. Et que cette finale se disputera sur la terre battue lilloise, une surface qui n'est pas sa préférée, loin s'en faut. Mais l'actuel 256e mondial a, depuis ses débuts en Coupe Davis, eu cette épreuve "dans la peau". Combattant, il a certainement le mental pour mener une "opération commando" à l'image de celle réalisée en son temps par Henri Leconte, lors de la finale gagnée face aux Etats-Unis en 1991. C'était déjà Yannick Noah qui avait tenté le coup.

En rappelant Jo-Wilfried Tsonga, le capitaine a mis de côté Benoit Paire, qu'il avait titularisé pour sa 1re sélection lors de la demi-finale. Et avec Pierre-Hugues Herbert de retour sur les terrains alors qu'il était blessé lors de la demi-finale, c'est Julien Benneteau, sorti de se toute récente retraite pour affronter l'Espagne, qui reste sur le bord du terrain.

Chardy, Pouille, Gasquet et Tsonga en lice pour le simple

Jérémy Chardy (40e mondial), Richard Gasquet (28e), Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut (pour le double), Lucas Pouille (32e) et Jo-Wilfried Tsonga (256e) composent donc la liste des six joueurs qui effectueront un stage de préparation à Marcq-en-Baroeul, dans la métropole lilloise, à partir du 12 novembre, précise la FFT dans un communiqué.

Les Croates, selon toute vraisemblance, devraient être emmenés par leur star Marin Cilic (7e mondial) et le jeune Borna Coric (13e) en simples. Tous deux sont encore en lice à Paris, contrairement aux Bleus, qui n'ont aucun représentant en 8es de finale pour la première fois de l'histoire du tournoi.