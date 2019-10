Coupe Davis : Sébastien Grosjean annonce le nom des joueurs qui participeront à la Coupe Davis

Lors d'une conférence de presse tenue lundi matin, Sébastien Grosjean a annoncé les noms des cinq Français qui participeront à la Coupe Davis qui se tiendra à Madrid du 18 au 24 novembre. Aux côtés de Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, Jo-Wilfried Tsonga et Benoît Paire, Gaël Monfils fait son grand retour, lui qui n'a plus joué avec les Bleus depuis mars 2016.

Sébastien Grosjean l'a assuré, Gaël Monfils est plus que motivé pour jouer la Coupe Davis (18-24 novembre, à Madrid). Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi matin au Centre National d'Entraînement de la Fédération Française de Tennis (FFT), le capitaine de l'équipe de France a expliqué son choix de rappeler l'actuel 14e du classement ATP, qui n'a plus joué en Coupe Davis depuis mars 2016 : "Lorsque j'ai été nommé en décembre de l'année dernière, j'ai appelé tous les joueurs, dont Gaël (Monfils), pour recueillir ses sentiments, savoir s'il voulait jouer. Dès les premières conversations, il était très motivé pour jouer. J'ai eu plusieurs échanges avec lui dans l'année, (...) et il a la Coupe Davis en tête. Je l'ai revu la semaine dernière au tournoi d'Anvers. Son envie et sa motivation n'ont pas changé depuis décembre dernier."

Écarté par Yannick Noah en 2016, après que les relations entre les deux hommes se soient tendues - Gaël Monfils avait déclaré forfait juste avant la demi-finale de Coupe Davis contre la Croatie en septembre 2016 -, le Parisien de 33 ans n'avait pas participé à la victoire française en 2017 ni à l'édition 2018 qui a vu les Bleus s'incliner contre la Croatie en finale. Monfils fait donc son retour, aux côtés de Benoît Paire, Jo-Wilfried Tsonga et des duettistes Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

Quant à Lucas Pouille (19e au classement ATP), qui a récemment déclaré forfait en raison d'une blessure au coude droit, il ne participera pas à la Coupe Davis, mais il faisait partie des plans de Sébastien Grosjean : "Il est jeune, son classement et son expérience de la Coupe Davis faisaient évidemment de lui un joueur sélectionnable."

Une préparation différente pour la nouvelle formule

Avant de débuter cette Coupe Davis nouveau format, qui verra la France affronter la Serbie de Novak Djokovic et le Japon en phase de groupes, Sébastien Grosjean a évoqué les conditions de jeu et de préparation qui seront différentes des précédentes éditions : "Ça se prépare différemment. Il faut anticiper par rapport à nos potentiels adversaires en quarts, même s'il faut rester concentré sur les adversaires de la poule. Sur le plan physique, ce ne sera pas forcément plus éprouvant, parce que les matches ne seront plus en trois sets mais en deux sets."

Et si ce nouveau format a pu décevoir les joueurs au premier abord, Sébastien Grosjean est persuadé qu'ils sauront en faire abstraction pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour la sélection : "L'envie de représenter l'équipe de France en Coupe Davis est au-dessus de tout, je n'ai pas eu besoin de les convaincre, ils avaient cette volonté. Dans la tête, il y avait toujours ce rendez-vous de fin d'année en équipe de France." Un rendez-vous pris le 19 novembre prochain, pour le premier match des Bleus contre la sélection japonaise.