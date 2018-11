Coupe Davis : Richard Gasquet forfait pour la finale

Absent du stage des Bleus qui débutait ce lundi matin à Marcq-en-Baroeul, Richard Gasquet ne participera pas la finale de la Coupe Davis (23-25 novembre). La nature de sa blessure demeure inconnue. Le Biterrois faisait partie des six joueurs présélectionnés par Yannick Noah en compagnie de Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert ainsi que Jérémy Chardy. Face à la Croatie de Marin Cilic et Borna Coric, ce forfait réduit les espoirs d'un doublé tricolore, un an après avoir triomphé de la Belgique. Le capitaine Yannick Noah doit annoncer sa sélectionner mardi.