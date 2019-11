Coupe Davis : Paire impuissant contre Djokovic, les Bleus éliminés

Il n'y a pas eu d'exploit. Bien que méritant, Benoît Paire (24e) était un ton en dessous de Novak Djokovic (2e) (6-3, 6-3) ce jeudi. Battus par la Serbie (2-0), les Bleus sont d'ores et déjà éliminés de cette Coupe Davis 2019. Première du groupe A, la Serbie de Novak Djokovic rallie quant-à-elle les quarts de finale.

L'aventure s'arrête ici pour l'équipe de France à Madrid. Condamné à l'exploit pour sauver les Bleus, Benoît Paire (24e) n'a rien pu faire face à Novak Djokovic (2e) ce jeudi (6-3, 6-3). Après la victoire de Filip Krajinovic sur Jo-Wilfried Tsonga un peu plus tôt, la Serbie s'impose donc quelque soit le résultat du double, et s'empare de la première place du groupe A, synonyme de qualification pour les quarts de finale de cette Coupe Davis 2019.

Les Bleus ne pourront pas, même en cas de victoire de Herbert et Mahut dans le double, figurer parmi les deux meilleurs deuxièmes de poule, qui rallieront les quarts de finale. En effet, la Russie, l'Argentine et la Belgique chacune deuxième de leur groupe, termineront quoi qu'il en soit devant la France au nombre de matches et de sets gagnés.

Paire n'a rien pu faire

L'écart était trop grand ce jeudi entre le numéro 2 mondial Novak Djokovic, et Benoît Paire, préféré à Gaël Monfils, pas dans le coup mardi face au Japon. Pourtant le Français était bien rentré dans son match en donnant bien le change au Serbe. Mais Paire n'a pas tenu la distance dans les bras de fer du fond de court imposés par le numéro 2 mondial. Malgré quelques beaux coups, l'Avignonnais n'a jamais été en mesure d'inquiéter le Serbe qui s'est logiquement imposé en 1h10 de jeu, offrant ainsi la victoire et la qualification à la Serbie.

à voir aussi