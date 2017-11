Coupe Davis - Noah: "J'ai choisi la meilleure équipe possible"

Comment avez-vous effectué votre choix de quatre joueurs pour cette finale ?

Yannick Noah : "Il fallait que je décide. J'avais jusqu'à hier soir donc j'ai attendu jusqu'au dernier moment. C'était un choix difficile car tous les gars ont été bons et le stage s'est passé très bien. Ils étaient tous dans la course et les trois derniers jours sont décisifs. Il n'y a jamais vraiment de certitudes. Il y a des joueurs qui étaient plus ou moins en forme. Certains sont partis plus vite que d'autres durant ce stage. Ensuite c'est avec mon oeil et aussi le travail de mon staff qu'on prend une décision en commun. J'ai choisi la meilleure équipe possible. Maintenant on a un objectif, c'est d'être prêt demain à jouer cette finale. On a une équipe avec quatre joueurs prêts à défendre nos couleurs."

Richard Gasquet et Pierre-Hugues n'ont jamais joué ensemble en double. Pourquoi avoir fait ce choix ?

Y. N : "Ce choix peut sembler surprenant si on n'est pas au coeur de l'équipe. Il faut toujours une première fois. Il y a des automatismes sur le terrain qu'on trouve facilement. Et je pense qu'ils ont un jeu qui se complète très très bien. Jeudi dernier c'était difficile d'imaginer que Pierre-Hugues (Herbert) allait jouer. Mais j'ai la possibilité de choisir au dernier moment donc les informations données par les joueurs sont précieuses. Pierre-Hugues a été excellent depuis trois jours, il a été extraordinaire et c'est notre meilleur joueur de double. Et Richard est excellent aussi depuis une semaine. A un moment il faut trancher en faisant abstraction de tout ce qu'il peut y avoir autour. Pierre-Hugues a gagné sa sélection, Richard aussi."

Comment abordez-vous cette finale ?

Y.N : "On a eu deux mois pour se préparer pour la finale, analyser ce qu'il s'est passé au moment de la demi-finale. On a un groupe important de joueurs, donc l'exercice pour moi et mon staff est d'être suffisamment vigilant pour sélectionner l'équipe la plus à même de gagner. Ca fait deux mois que je me prépare, c'est un rêve, c'est le jour J qui arrive. Ca fait des années qu'on y pense. On a envie d'aller jouer. J'ai été capitaine quelques fois et je sens que mes joueurs sont prêts a jouer, à en découdre maintenant. Place a la folie du jeu !