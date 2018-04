Coupe Davis : Fognini mate Chardy et remet l'Italie à égalité

L'Italien Fabio Fognini a eu raison de Jérémy Chardy (6-7 ; 6-2 ; 6-2 ; 6-3) lors du deuxième simple de ce quart de finale de Coupe Davis. Malgré le gain de la première manche, le Français a décliné au fur et à mesure de la rencontre. Le trop faible taux de premières balles sur son service a handicapé le Pâlois, face à un adversaire plus à l'aise dans l'exercice et qui a su faire monter la tension. La paire Mahut-Herbert est très attendue demain face au duo Bolelli-Lorenzi pour replacer la France.

Comme pour Lucas Pouille, l'affaire avait pourtant bien débutée pour Jérémy Chardy. Mais contrairement à son compatriote, le Pâlois n'a pas su enrayer les moments plus compliqués. Le Français a surtout décliné physiquement dans ce choc face au rival Fognini, quelques semaines après un affrontement déjà tendu à Indian Wells. La défaite en quatre sets (6-7 ; 6-2 ; 6-2 ; 6-3) cet après-midi apparaît tout de même logique au vue des carences exposées par Chardy, surtout sur le service.

Le premier set, bouclé en 1h12 et remporté par le Français (7-6 (8-6)), laissait pourtant présager le meilleur. Malgré des occasions manquées, notamment à 5-3, service à suivre, Chardy s'est accroché pour arracher la première manche.

Il mène même deux jeux à zéro au début du 2e set. Puis le rythme est retombé et les premières balles de service ont commencé à manquer. Fognini a remporté les six jeux suivants, empochant ainsi la seconde manche en 32 minutes et relançant la partie. Un réveil qui a coïncidé avec celui du public de Gênes, un peu anesthésié jusque-là.

Un changement de côté sous tension

Le premier jeu du 3e set est serré. Chardy s'accroche, est agressif sur les rares secondes balles de l'Italien. Mais ça ne suffit pas. Fognini remporte le jeu et fait un peu de comedia dell'arte au changement de côté. Chardy frôle son épaule et l'Italien, énervé, jette la balle du côté du Français et lance un début d'altercation... surtout avec lui-même. Suffisant pour le remettre en confiance et le voir remporter la troisième manche (6-2).

Le dernier set, malgré un sursaut du Français à 0-3, ne masquera pas la fatigue et les difficultés au service de Chardy. 6-3, jeu set et match. L'accolade entre les deux hommes en fin de partie restera l'une des images fortes malgré les tensions.

Fabio Fognini tient donc sa revanche du Masters d'Indian Wells et replace l'Italie à un partout dans ce quart de finale de Coupe Davis. Samedi, place à la paire Mahut-Herbert en double pour tenter de prendre l'avantage face au duo Bolelli-Lorenzi.