Tennis : Borna Coric également positif au Covid-19, Rublev, Zverev, Cilic en quatorzaine... vent de panique sur le tennis mondial

Après Grigor Dimitrov, c'est au tour de Borna Coric d'avoir été testé positif au Covid-19 sur l'Adria Tour. Le Croate l'a annoncé ce lundi sur son compte Twitter et exhorte toutes les personnes qui ont été à son contact à être testées. Ce nouveau cas avéré vient poser la question de la responsabilité des organisateurs et met la planète tennis en émoi, alors que l'US Open doit débuter dans deux mois. Alexander Zverev, Andrey Rublev et Marin Cilic, qui participaient à l'épreuve, se sont mis d'eux-mêmes en quarantaine, malgré des tests négatifs.

C'est un signal très fort. Et il n'est pas bon. Alors qu'une petite partie du tennis mondial a repris le chemin des terrains, après seulement deux week-ends de compétitions amicales, deux joueurs ont été testés positifs, deux autres se sont mis en quarantaine, et deux membres de staff seraient également positifs. Bref, pour enchaîner les tournois, cela paraît bien compliqué.

L'Adria Tour, qui devait marquer le retour sur les courts pour un certain nombre de joueurs professionnels, a peut-être finalement fait plus de dégâts qu'autre chose. La compétition amicale qui se tenait dans les Balkans depuis le 13 juin avait déjà dû tirer un trait sur sa finale du week-end - entre Djokovic et Rublev - après la révélation du test positif du Bulgare Grigor Dimitrov dimanche. Et ce lundi, c'est Borna Coric qui révèle sur son compte Twitter avoir également été déclaré positif.

"Bonjour tout le monde, je voulais vous informer que j'ai été testé positif au Covid-19", explique-t-il dans son message. "Je veux être sûr que toutes les personnes qui ont été en contact avec moi ces derniers soient testées ! Je suis désolé pour tout le mal que j'ai pu causer. Je me sens bien et n'ai aucun symptôme. Faites attention à vous et à vos proches !"

Novak Djokovic trop laxiste ?

Le Croate n'aurait d'ailleurs pas été le seul à être contaminé puisque deux autres personnes auraient également été testées positives. Pour la chaîne serbe Sports Klub, il s'agirait d'un coach de fitness de Novak Djokovic et de l'entraîneur personnel de Dimitrov. Pour le site serbe kurir.rs, confirmé par Sports Klub, le numéro un mondial, organisateur du tournoi, serait rentré chez lui sans être testé dimanche. "Il n'a ressenti aucun symptôme ni lui ni aucun membre de son staff, donc il ne s'est pas fait tester. À son arrivée chez lui à Belgrade, il contactera l'épidémiologiste et son médecin afin de suivre leurs recommandations", précise les organisateurs. Selon son agent, il n'aurait pas encore subi de test, alors que la presse du pays annonçait dans la matinée que lui et sa famille avaient été testés et attendaient leurs résultats.

Dans leur communication d'urgence après la révélation du test positif de Dimitrov, les organisateurs de l'Adria Tour recommandaient à toutes les personnes ayant été en contact au moins dix minutes avec le Bulgare de se mettre en quarantaine. C'est ce qu'ont décidé de faire Marin Cilic, ainsi que Alexander Zverev et Andrey Rublev. "Je vais observer une quatorzaine, comme le l'ont recommandé les médecins. Et en complément, avec mon staff, nous allons continuer à être testés régulièrement", a précisé l'Allemand.

Le Russe a d'ailleurs réagi sur Twitter : "Ce qui se passe en ce moment dans le monde est notre responsabilité. C'est un problème mondial qui nous affecte tous. Nous devons aider à réduire la propagation de ce virus. Donc je vais me placer en quarantaine pour les 14 prochains jours. Merci pour votre soutien."

Une mesure que n'a pas, pour l'instant, appliqué Dominic Thiem. L'Autrichien, vainqueur de la finale le premier week-end, a changé de crèmerie pendant la semaine pour rejoindre l'UTS de Patrick Mouratoglou, dans le dus de la France le week-end passé. Si son test, pratiqué avant de débuter l'épreuve française, s'est révélé négatif, il a également été en contact la semaine précédente avec Dimitrov. Et il a affronté samedi Richard Gasquet, puis dimanche Stefanos Tsitsipas.

Un manque de mesures barrières qui interpelle

En Serbie comme en Croatie, les mesures barrières ne sont pas obligatoires et ont peut-être contribué à la propagation du virus parmi les joueurs et leur entourage. En effet, c'est devant une foule garnie - et donc sans la distanciation sociale recommandée - que les joueurs ont fait le show à Belgrade ou à Zadar, improvisant même des parties de basket.

Une imprudence qui coûte cher alors que l'US Open doit débuter dans deux mois, le 24 août, et qui met en rage le vice-président de la Fédération allemande de tennis Dirk Hordoff : "Comment puis-je expliquer à mes jeunes qu'ils doivent respecter les distances quand Djokovic organise des farandoles sur le court ? C'est une image catastrophique ! Il ne s'agit pas que des joueurs, il y avait une centaine de jeunes en contact avec eux. Il n'y a aucune règle sanitaire et on montre tout ça fièrement en vidéo, les bras m'en tombent."

à voir aussi

Grigor Dimitrov annonce être positif au Covid-19, la finale de l'Adria Tour annulée

Nick Kyrgios évoque "une décision crétine"

Les réactions dans le monde du tennis ne se sont pas faites attendre. Nick Kyrgios n'a pas mis longtemps a dire tout ce qu'il pensait de la situation sur Twitter, lui qui est loin d'être enchanté à l'idée de disputer le prochain tournoi du Grand Chelem à New-York. "Décision crétine d'aller de l'avant avec ces tournois exhibition "récupération rapide" les gars, mais c'est ce qui se passe lorsque vous ne tenez pas compte de tous les protocoles. Ce n'est PAS UNE BLAGUE."

Comme l'UTS, l'Adria Tour devait se poursuivre, avec l'étape en Bosnie les 3-4-5 juillet, entre Banja Luka et Sarajevo. Avec ces quatorzaines, l'épreuve va peut-être manquer de candidats. Et cela pose d'énormes questions pour la reprise de la saison de tennis, prévue début août aux Etats-Unis.