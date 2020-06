Blessé au genou, Roger Federer ne reviendra à la compétition qu'en 2021

Roger Federer a annoncé qu'il ne reprendrait pas la compétition en 2020. Le joueur suisse est en effet contraint de subir une nouvelle intervention chirurgicale sur son genou droit, déjà opéré en février dernier. "J'ai prévu de prendre le temps nécessaire pour être de retour à 100% au plus haut niveau", indique-t-il sur son compte Twitter. L'ancien N.1 mondial profite ainsi pleinement de l'arrêt du circuit mondial pour se refaire une santé. Et rêver d'une belle saison en 2021, année de son 40e anniversaire.

Pendant toute sa très longue carrière, Roger Federer a été épargné par les blessures. Mais à 38 ans, l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem va passer une deuxième fois sur la table d'opération en moins de cinq mois. Après avoir subi une arthroscopie du genou droit en février dernier, il doit de nouveau subir une intervention de cette même articulation. Il l'a annoncé sur son compte Twitter ce mercredi matin.

S'il a parfois connu des douleurs au dos ou à l'aine très ponctuellement, le Suisse avait déjà été contraint à un retrait en raison du genou, en 2016, pour six mois afin de se soigner. Cette fois, il ne passe pas à côté de la moindre compétition ni du moindre titre, puisque le tennis est à l'arrêt depuis que la pandémie du Covid-19 a bouleversé le monde. Demi-finaliste à l'Open d'Australie, Roger Federer ne reviendra pas sur les terrains en 2020. "Je dois refaire une rapide arthroscopie de mon genou droit", précise-t-il, celui-là même opéré en février.

A l'époque, il avait annoncé son forfait notamment pour Roland-Garros, et sa volonté de revenir pour tenter d'arracher un 9e sacre à Wimbledon. Le tournoi londonien annulé, le tournoi parisien décalé en septembre-octobre, aucun d'eux ne verre l'Helvète. Les plus pessimistes y trouveront matière à s'inquiéter. Les autres trouveront en cette nouvelle intervention le moyen de prolonger la longue carrière du joueur qui est sans doute le meilleur de l'histoire. Et le report à l'été 2021 des Jeux Olympiques de Tokyo a aussi repoussé d'un an le dernier grand défi de sa carrière, la quête de l'or olympique en simple, qui lui échappe jusque-là.

