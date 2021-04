Masters 1000 de Monte-Carlo : Daniil Medvedev forfait après un test positif au Covid-19

Daniil Medvedev a été testé positif au Covid-19 en marge du Masters 1000 de Monte-Carlo a annoncé l'ATP ce mardi 13 avril. Le Russe a été sorti du tableau et s'est dit "très déçu de ne pas pouvoir jouer à Monte-Carlo".

Local de l’étape, le Russe vivant à Monaco, Daniil Medvedev a été disqualifié du Masters 1000 de Monte-Carlo suite à un test positif au Covid-19. "Je suis très déçu de ne pas pouvoir jouer à Monte-Carlo, a réagi le numéro 2 mondial, je me concentre désormais sur ma récupération et j’ai hâte de revenir sur le Tour dès que possible".

N’ayant pas encore fait son entrée dans le tournoi, le Russe a été sorti du tableau et remplacé par l'Argentin Juan Ignacio Londero, défait au dernier tour des qualifications. Daniil Medvedev s’est entraîné ce lundi avec Rafael Nadal, 11 fois vainqueur sur le rocher.

Medvedev et la terre battue, une histoire compliquée

Daniil Medvedev n’aime pas la terre battue, c’est le moins que l’on puisse dire. Si cet épisode est une grande malchance pour le Russe, il avait à cœur de bien débuter cette saison sur l’ocre lors de ce premier grand rendez-vous, où il était malgré tout, demi-finaliste en titre. Mais cette place dans le dernier carré en 2019 (à laquelle s'ajoute sa finale à Barcelone la même année) est un peu l’arbre qui cache la forêt. Depuis son avènement sur le circuit en 2017, il a enregistré 13 défaites au 1er tour en 16 tournois disputés sur cette surface.