Grigor Dimitrov annonce être positif au Covid-19, la finale de l'Adria Tour annulée

Ce dimanche après-midi, le tennisman bulgare Grigor Dimitrov a annoncé sur ses réseaux sociaux être atteint du Covid-19. Le n°19 au classement ATP a déclaré avoir été testé positif lors de son retour à son domicile à Monaco, après avoir participé à l'Adria Tour organisé par Novak Djokovic. Le Bulgare a ainsi invité toutes les personnes avec qui il a été en contact récemment "à se faire tester et à prendre les précautions nécessaires". La finale de l'Adria Tour, dont la finale entre Djokovic et Rublev, se déroule actuellement en Croatie, a donc été annulée.

L'expérience de l'Aria Tour va prendre fin prématurément. Le tournoi organisé par Novak Djokovic prend du plomb dans l'aile après l'annonce faite par Grigor Dimitrov ce dimanche. Le Bulgare a déclaré sur ses réseaux sociaux, photo à l'appui, avoir été testé positif au Covid-19 lors de son retour à son domicile à Monaco. "Bonjour tout le monde. Je souhaite m'adresser à mes fans et mes amis et leur annoncer que j'ai été testé positif au Covid-19", a ainsi écrit Dimitrov depuis son lit d'hôpital.

Le n°19 au classement ATP venait tout juste de rentrer à Monaco après avoir passé plusieurs jours à l'étranger, à Belgrade en Serbie puis à Zadar en Croatie. Des séjours effectués dans le cadre de l'Adria Tour, le tournoi organisé par Novak Djokovic. Une compétition durant laquelle les règles de distanciation sociale ne sont pas véritablement respectées. À l'image du Serbe, Dimitrov a croisé plusieurs joueurs du circuit mondial durant les deux premières étapes de l'Adria Tour, comme Dominic Thiem, Alexander Zverev, Borna Coric, Marin Cilic ou encore Andrei Rublev.

La finale de l'Adria Tour annulée

Jeudi, Novak Djokovic et Grigor Dimitrov se sont même affrontés, sans aucune distanciation sociale, lors d'un match de basket. Le Bulgare a ensuite senti une faiblesse deux jours plus tard, samedi, lors d'une défaite contre Coric à Zadar pour le deuxième tour de l'Aria Tour en Croatie. La raison est donc sa contamination au Covid-19. "Je veux m'assurer que toutes les personnes avec qui j'ai été en contact ces derniers jours puissent être testées et qu'elles prennent les précautions nécessaires. Je m'excuse pour le préjudice que j'ai pu causer", a écrit Dimitrov sur ses réseaux sociaux.

Avec cette annonce de la part du tennisman bulgare, l'Adria Tour devrait naturellement prendre fin. Les joueurs qui ont côtoyé Dimitrov ces derniers jours devront très probablement respecter une période de quarantaine afin d'éviter de propager le virus. Parmi eux, Dominic Thiem, qui a ensuite participé à l'Ultimate Tennis Showdown (UTS) organisé par Patrick Mouratoglou à Sophia-Antipolis. L'Autrichien a d'ailleurs été battu par Richard Gasquet hier. Même si Thiem s'est fait dépister à son arrivée à Nice, les risques de propagation entre joueurs du circuit sont donc importants. À quelques semaines de la reprise du circuit ATP le 14 août prochain, ce tournoi organisé par Djokovic prouve bien que les règles sanitaires sont essentielles dans le contexte actuel. Et par conséquent, la finale de l'Adria Tour, qui devait se dérouler ce dimanche entre Rublev et le Serbe, a été annulée.