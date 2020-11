Jacques Secrétin, légende du tennis de table français, est décédé à 71 ans

Jacques Secrétin, l'un des plus impressionnants palmarès du tennis de table français, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 71 ans, a annoncé mercredi la Fédération de tennis de table (FFTT). Originaire de Carvin, dans les Hauts-de-France, Secrétin avait décroché un titre mondial en double, quatre titres européens et soixante-cinq titres nationaux. Il laisse une trace indélébile sur le tennis de table hexagonal.

"La FFTT a l'immense tristesse de vous annoncer la disparition de Jacques Secrétin", a écrit la Fédération sur sa page Facebook, en saluant son "palmarès incroyable". Jacques Secrétin s'est éteint à l'âge de 71 ans dans la nuit de mardi à mercredi. L'homme, originaire de Carvin, dans les Hauts-de-France, était tout simplement l'une des légendes du tennis de table français dans les années 1970. Sa légende a pris forme en 1962 lors qu'il est sélectionné pour la première fois en équipe de France alors qu'il n'a que treize ans. En 1986, 495 sélections plus tard et des titres à la pelle, Jacques Secrétin quittait l'équipe de France.

65 fois champion de France

Mais pendant sa carrière, le gaucher a multiplié les titres nationaux, européens et même mondiaux, que ce soit en simple ou en double. Les chiffres sont vertigineux et disent tout de la légende qu'était Jacques Secrétin. Lister tous ses titres dans ces mots n'aurait peu de sens tellement ils sont nombreux alors retenons l'essentiel : champion du Monde en double mixte, champion d'Europe en simple et 65 fois champion de France dont 17 en simple. Personne ne pouvait rivaliser en France avec celui qui était surnommé "Maître Jacques", à tel point qu'il fut élu, en 1976, meilleur pongiste français du siècle par l'Académie des sports.

Jacques Secrétin aura permis de hisser le tennis de table français avant que Jean-Philippe Gatien, gaucher également, ne prenne la relève. Ils avaient notamment remporté ensemble la coupe d'Europe des clubs champions avec Levallois en 1990.

Encore une raquette en main ces dernières années

Après sa carrière, Jacques Secrétin n'a jamais coupé le fil qui le reliait au tennis de table. Il jouait encore quelques années auparavant dans sa région d'origine, à Lys-lez-Lannoy, dans la métropole lilloise. Il avait 66 ans et figurait encore dans le top 300 national. Son après-carrière était parsemée d'entraînement avec les jeunes, de rencontres de gala ou encore de visites en prison, lui qui menait des actions en faveur de la réinsertion des détenus.

La légende de Jacques Secrétin dépassait le cadre sportif. Le pongiste avait rencontré tous les présidents de la Ve République, du Général de Gaulle à Nicolas Sarkozy. François Mitterrand l'avait même fait chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. L'humoriste Coluche, lui, le citait dans l'un de ses sketches, preuve s'il en fallait de la reconnaissance nationale dont jouissait Jacques Secrétin.

Maître Jacques n'est plus mais ne sera jamais oublié par le tennis de table français qui lui doit énormément.