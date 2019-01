Slalom de Kitzbühel : Clément Noël prolonge la fête, Pinturault 3e

Et de deux pour Clément Noël ! Deux slaloms de renom et deux victoires à une semaine d'intervalle. Deuxième de la première manche, le Français (1'45"53) a résisté au retour de Marcel Hirscher, seulement 9e du premier acte mais sur un gros rythme dans le second. Avec 29/100e de retard, l'Autrichien est resté au pied de Noël, nouveau dauphin de l'Autrichien au classement de la Coupe du monde de la spécialité. Alexis Pinturault complète le podium avec une belle 3e place à 36/100e de son compatriote.