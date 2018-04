Liège-Bastogne-Liège : Bob Jungels (Quick-Step) s'impose en solitaire

La 104ème édition de la Doyenne des Classiques est tombée dans l'escarcelle de Bob Jungels. Le champion du Luxembourg du team Quick-Step a faussé compagnie au groupe de tête à 20km de l'arrivée et a profité de la désorganisation du groupe de chasse composé d'une vingtaine de coureurs. Jelle Vanendert (Lotto-Soudal) a essayé de l'attaquer en solitaire à 6km de l'arrivée, en vain. Le Luxembourgeois remporte sa première course de la saison et signe la plus grande victoire de sa carrière. Bardet monte sur le podium (3ème) juste devant Alaphilippe (4ème).

Neuf ans après la victoire d'Andy Schleck, un Luxembourgeois retrouve la saveur d'une victoire sur la Doyenne des classiques. Le rouleur de la Quick-Step a eu le cran de partir seul devant les Valverde et autres Alaphilippe ou Vanendert à 18 km de l'arrivée.

Pas de cinquième victoire pour Alejandro Valverde (Movistar) sur Liège-Bastogne-Liège. Pas de record égalé. Eddy Merckx reste seul avec ses cinq victoires. Il faut dire que ce dimanche, l'Espagnol s'est retrouvé sans coéquipier au moment de l'attaque fatale de Jungels.

Du côté des Français, tous les regards étaient tournés vers Julian Alaphilippe, mais la Quick-Step avait semble-t-il joué une autre carte aujourd'hui. La formation belge signe sa 27ème victoire de la saison, tout simplement incroyable. Alaphilippe termine donc la saison des Ardennaises avec un bilan plus que satisfaisant : 7è sur l'Amstel Gold Race, vainqueur de la Flèche Wallonne et 4è de Liège-Bastogne-Liège. ll grimpe à la 4ème place au classement UCI.

Mais il a terminé derrière un autre Français, qu'on avait plus l'habitude de voir sur des courses à étapes et en montagne. Romain Bardet a réussi à gratter une place sur le podium, même s'il perd son sprint face à Michael Woods (Education First - Drapac). Le coureur d'AG2R La Mondiale termine troisième après une jolie neuvième place sur la Flèche Wallonne. Quelques semaines plus tôt, le Français avait terminé deuxième des Strade Bianche, de bon augure avant le Tour de France.