Coupe Davis : Lucas Pouille fait craquer Fognini et qualifie la France pour les demi-finales

Le bras de fer entre les numéros un français et italien a tourné en faveur des Bleus. Après quatre manches - dont deux dernières très disputées - Lucas Pouille a eu le dessus sur le fantasque Fabio Fognini (2-6 ; 6-1 ; 7-6 ; 6-3). Le Français a su serrer le jeu dans le troisième set pour passer devant et faire craquer mentalement l'Italien. Les hommes de Yannick Noah remportent donc leur affrontement 3-1 après la victoire de la paire Mahut-Herbert en double samedi. En demi-finale (14 au 16 septembre), ils défieront l'Espagne ou l'Allemagne.

Lucas Pouille s'est sorti du piège Fognini en quart de finale de la Coupe Davis. Le Français, malmené lors du premier set, s'impose en quatre manches (2-6 ; 6-1 ; 7-6 ; 6-3) et qualifie les Bleus pour les demi-finales. Si tout ne fût pas aisé, le 10e mondial a su faire respecter son statut face au 20e mondial malgré un gros soutien de son public à Gênes.

Pourtant, la première manche pouvait faire craindre le pire. Avec un pourcentage de premières balles sur son service bien trop faible (26%) pour espérer quoi que ce soit, Pouille a subi les foudres de Fognini (2-6), bien mieux rentré dans sa rencontre.

Le deuxième set marque un changement de stratégie gagnant de la part du Français : Pouille se montre plus patient, arrondit davantage ses frappes et breake rapidement Fognini pour mener 3-1. L'Italien décline, met moins d'intensité physique dans ses frappes et le Français en profite pour doubler son break et empocher la deuxième manche dans la foulée (6-1).

Le tournant du troisième set

À un set partout, les débats s'équilibrent enfin. Les deux joueurs connaissent l'importance de cette troisième manche, capable de faire basculer la rencontre dans un sens ou dans l'autre. À ce petit jeu-là, Fognini se montre tout d'abord le plus fort : il breake le premier et mène 3 jeux à 0 au bout de quelques minutes. Le Français réagit et revient à 3-2. Mais le tournant interviendra à 5-3 pour l'Italien. Pouille se montre plus offensif, joue crânement sa chance en lâchant davantage son coup droit et en rentrant dans le terrain. 5 jeux partout. Fognini perd les pédales, casse sa raquette et balance la nouvelle.

Le Français parvient à effacer trois balles de set à 4-5 sur son service pour recoller. 6-5, puis 6-6. Le tie-break, crispant, sera finalement à sens unique. Fognini multiplie les fautes directes gratuites, visiblement frustré de la tournure des événements. Lucas Pouille remporte le deuxième set (7-6 (7 / 3)) et prend l'avantage.

La France face à l'Espagne ou l'Allemagne en demi

Le premier jeu de la quatrième manche est un combat : plus de huit minutes de frappes lourdes échangées par les deux hommes. Le Français en sort vainqueur et parvient même à breaker dans la foulée (2-0). Fabio Fognini est à deux doigts de jeter une nouvelle fois sa raquette. Une crise de nerfs pour l'Italien, incapable de se remettre à l'endroit après la perte du troisième set. Il revient tout de même à 4-3, en débreakant le 10e mondial, avant de concéder à nouveau son service dans la foulée. C'en sera trop pour l'Italien.

Le Français remporte ce set 6-3 et qualifie les Bleus pour les demi-finales de la Coupe Davis (14 au 16 septembre). Ils défieront l'Espagne ou l'Allemagne.