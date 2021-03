Ski alpin : Jean-Baptiste Grange, double champion du monde de slalom, annonce sa retraite

Champion du monde de slalom en 2011 et 2015, Jean-Baptiste Grange raccroche les skis. A 36 ans, le skieur de Valloire officialise son départ en retraite après quinze années passées en équipe de France, et fort d'un palmarès rare dans le ski français. Il a notamment remporté le Globe de Cristal de la spécialité en 2009, raflant 9 victoires en Coupe du monde dans sa carrière.

Quelques semaines après son éternel compère Julien Lizeroux, Jean-Baptiste Grange raccroche lui aussi les skis. Après des Mondiaux en demi-teinte à Cortina d'Ampezzo, et un début de saison dans l'anonymat, le double champion du monde de slalom en 2011 et 2015 tire sa révérence, comme il l'avait laissé entendre dans une interview à francetvsport avant les Mondiaux : "Ma vie a changé un petit peu, j’ai une petite fille de cinq mois et demi. Ca fait un ou deux ans que j’ai un peu plus de mal à partir de la maison, à être en déplacement, tout le temps dans les valises, ce qui est normal à 36 ans".

Une armoire à trophées bien remplie

En quinze ans sur le circuit de coupe du monde, le skieur de Valloire a porté haut les couleurs du ski français. Avant l'avènement de Marcel Hirscher, il était devenu l'une des références du slalom mondial. Champion du monde de slalom à deux reprises (2011, 2015), il compte aussi une médaille de bronze dans la discipline (2007). En coupe du monde, Jean-Baptiste Grange totalise près de 200 départs pour pas moins de 18 podiums en slalom, et 9 victoires, dont une en super combiné. Surtout, il compte un petit globe de cristal de slalom, glané en 2009.

Cette année-là, il avait terminé à la 5e place du classement général, son meilleur résultat. Seul bémol : ses rendez-vous manqués avec les Jeux Olympiques, entre les abandons de 2006, 2014 et 2018, et son absence pour blessure en 2010 à Vancouver, alors qu'il était au sommet de son art. "On dit souvent que s’il faut n'en gagner qu’une pour se faire connaître aux yeux du grand public, c'est les Jeux. Bon, c'est la seule médaille qui lui manque à Jibé...", sourit Luc Alphand, qui poursuit : "Mais sa carrière est énorme, avant lui on a attendu longtemps qu’un Français soit champion du monde, et en plus il l’a été deux fois. On l’a vu arriver dès en 2007 avec sa médaille de bronze au mondiaux, ça fait quand même un moment qu’il était là (rires)".

Aux commentaires lors des sacres mondiaux de Grange, Alphand raconte : "C’est un skieur qui est naturellement super talentueux, avec un ski bien posé, naturel. Ce n’est pas un laborieux. Il est très agréable à voir sur les skis, très efficace. J’ai vécu ses deux titres, c'était incroyable. Mais je salue aussi sa longévité, en plus du talent. Il a connu plusieurs générations en équipe de France, là il était dans la chambre avec Clément Noël, la relève". Et le vainqueur de la coupe du monde 1997. de conclure : "En plus, c’est un mec tellement humble en dehors de ça. On l’adore autant sur les skis que dans la vie. Franchement, chapeau bas Jibé et tout le meilleur pour sa retraite".

à voir aussi