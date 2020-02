Perrine Laffont s'impose en bosses à Tazawako

Meilleur total des qualifications, meilleure performance pour la première manche de la finale, Laffont a surclassé la finale, avec une avance de plus de deux points sur la Japonaise Junko Hoshino pour s'imposer sur la piste où elle a décroché la première des ses 16 victoires en Coupe du monde, il y a presque 5 ans. Avec l'élimination dès les qualifications de la Canadienne Justine Dufour-Lapointe, Laffont s'envole au classement de la Coupe du monde de bosses. Elle compte désormais 332 points d'avance sur l'Australienne Jakara Anthony, 3e samedi au Japon.



Elle pourrait, en cas de victoire et en fonction des résultats de ses concurrentes, valider un troisième petit globe de cristal de la discipline dès dimanche avec une épreuve de bosses parallèle au programme. Après l'étape de Tazawako, il restera 400 points à distribuer. Avec ses résultats du début de saison (sept victoires et une septième place il y a deux semaines en parallèle à Deer Valley), la Pyrénéenne de 21 ans peut viser un deuxième gros globe de cristal, récompensant la plus régulière des athlètes des disciplines du ski acrobatique.