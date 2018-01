Géant de Lenzerheide : Tessa Worley renoue avec la victoire à deux semaines des Jeux Olympiques

Ou comment se rassurer à deux semaines des Jeux Olympiques (9-25 février). Souvent bien placée, et même deuxième à Courchevel, Tessa Worley a renoué avec la victoire ce samedi en Suisse sur l'exigeant slalom géant de Lenzerheide. La double championne du monde de la spécialité a réalisé une première manche parfaite pour finalement terminer le travail lors de la seconde. Elle devance d'un rien Viktoria Rebensburg (ALL, +0.07), et la surprenante Meta Hrovat (SLO, +1.45) auteur d'une belle remontée, alors que Mikaela Shiffrin (USA, 7e, +1.97), leader du général en Coupe du monde, est passée complètement à côté.