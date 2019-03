Slalom de Soldeu : Clément Noël remporte son troisième succès en Coupe du monde

Clément Noël a remporté le slalom de Soldeu dimanche. Parti avec le meilleur temps et 1''68 d'avance sur sa principale menace, il s'est tout de même fait peur. Le Français de 21 ans décroche son troisième succès en Coupe du monde cette saison, après Wengen et Kitzbühel. Manuel Feller et Daniel Yule complètent le podium. Derrière, Alexis Pinturault et Marcel Hirscher ont déçu.