Ski Alpin : Alexis Pinturault remporte le géant d'Alta Badia et rejoint Alberto Tomba dans la légende

En tête après la première manche, Alexis Pinturault a réitéré sa performance pour remporter le slalom Géant d’Alta Badia (Italie), sa 31e victoire en coupe du monde. Il devance les surprises Atle Lie McGrath et Justin Murisier, qui signent chacun leur premier podium en Coupe du monde. Avec cette 15e victoire dans la discipline, Pinturault rejoint l'Italien Alberto Tomba dans la légende et reprend du même coup la tête du classement général à Kilde pour un petit point.

Impérial. Alexis Pinturault a dompté la Gran Risa en remportant les deux manches du slalom géant d’Alta Badia ce dimanche. Huitième la saison dernière, il a cette fois totalement maîtrisé son sujet, avec justesse, sans commettre de grosses fautes. Une très belle performance qui lui permet de s’imposer en 2’27’’19, devant Atle Lie McGrath pour sept centièmes. Révélation de la journée, le jeune Norvégien avait pourtant dévalé la piste avec beaucoup d’engagement, mais une erreur l’a pénalisé. Il signe tout de même son premier podium en Coupe du monde, tout comme Justin Murisier, le Suisse qui finit à la troisième place.

Le skieur de Courchevel, 4e à Sölden et 5e à Santa Caterina, remporte son quinzième Géant, égalant ainsi la légende Alberto Tomba. Il signe par la même occasion son 31e succès en Coupe du monde.

Ses concurrents directs au classement général et au gros globe de cristal, Marco Odermatt et Aleksander Aamodt Kilde finissent respectivement quatrième et sixième, ce qui permet au Français de leur passer devant et de récupérer la première place.

Du côté des autres Français engagés, Mathieu Faivre se classe seizième, Victor Muffat-Jeandet termine 25e, et Cyprien Sarrazin, qui était monté sur la deuxième marche du podium l’année dernière, ne réédite pas son exploit en finissant 28e.