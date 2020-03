Ski : Alexis Pinturault remporte le slalom géant d'Hinterstoder et passe en tête de la Coupe du monde

Personne ne peut l'atteindre à Hinterstoder. Après sa victoire sur le combiné dimanche, Alexis Pinturault a remis ça lundi sur le slalom géant. Vainqueur de deux géants cet hiver, le skieur de Courchevel avait déjà posé des bases impressionnantes lors de la première manche ce matin, en repoussant son dauphin Filip Zubcic à 90 centièmes, le Slovène Zan Kranjec ayant lui réalisé le 3e temps à 1 sec 12/100e de "Pintu".

Nouveau leader de la Coupe du monde

Lors de la deuxième manche, le natif de Moûtiers, parti en dernier, a très bien débuté sur le haut du parcours, avant de voir son avance se réduire au fur et à mesure de sa descente. Mais avec un tel matelas d'avance, le Savoyard avait fait le plus dur, et s'impose finalement avec 45 centièmes d'avance sur le Croate Zubcic et 72 centièmes sur Henrik Kristoffersen, seulement sixième ce matin.

Avec cette victoire, la deuxième du week-end et sa sixième de la saison, Pinturault compte désormais 29 victoires en Coupe du monde. En gagnant lundi, il triple la mise sur le slalom géant d'Hinterstoder. Surtout, il fait une excellente opération pour le gros globe de cristal, puisqu'il grille la politesse à Aleksander Kilde, seulement sixième au final lundi. Au classement général de la Coupe du monde, Pinturault qui est entré dans le top 10 des skieurs comptant le plus de victoires en Coupe du monde, compte désormais 26 points d'avance sur Kilde et 107 sur Kristoffersen.

Il reste huit épreuves au programme, à condition que l'étape de Cortina (Italie) soit maintenue, alors que plusieurs évènements sportifs ont été annulés dans le pays en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. A Hinterstoder, Pinturault a empoché 250 points sur un maximum de 300. Il était 3e du classement mondial avec 124 points de retard sur Kilde, avant la première épreuve, le super-G, dont il s'est classé 4e vendredi.

Avec AFP.