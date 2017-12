Lindsey Vonn dépasse Moser-Pröll avec sa 63e victoire sur le super-G de Cortina

Au lendemain d'avoir égalé le record de 62 victoires en Coupe du monde d'Annemarie Moser-Pröll, Lindsey Vonn a dépassé l'Autrichienne en remportant le super-G de Cortina d'Ampezzo. L'Américaine, victorieuse de la descente hier, entre donc un peu plus dans l'histoire grâce à ce 63e succès, très net. Derrière, elle a creusé un trou béant puisque Anna Fenninger, championne olympique à Sotchi, finit à 0"85, et Tina Weirather est distancée de 0"92. Première Française, Marie Jay Marchand-Arvier finit à 3"39, en 20e place.

Lindsey Vonn était déjà devenue une légende du ski. A 30 ans, après avoir déjà conquis quatre Globes de Cristal en Coupe du monde, sans oublier 13 petits Globes de Cristal, un titre olympique (2010 en descente), deux titres de championne du monde (descente et super-G en 2009), l'Américaine a remporté une 63e victoire dans sa carrière en Coupe du monde. Mieux que Annemarie Moser-Pröll, qui en avait remporté 62. C'est dans la station de Cortina-d'Ampezzo que la skieuse du Minnesota a égalé puis dépassé l'Autrichienne. Une victoire dans sa grande spécialité, la descente, dimanche, puis un succès en super-G, elle a été intraitable.

Avec son dossard 22, Vonn avait l'avantage de partir après toutes ses rivales. Et elle a fait exploser tous les temps intermédiaires. Moins de 3 dixièmes au premier intermédiaire, plus de deux dixièmes au deuxième, et presque 8 dixièmes au troisième, elle a creusé un écart énorme sur toutes ses concurrentes. Championne olympique à Sotchi, Anna Fenninger a été reléguée à 85 centièmes. C'est la skieuse la plus proche de la gagnante sur la ligne d'arrivée... Tina Maze, leader de la Coupe du monde et qui avait fini à la 3e place des deux premiers super-G de la saison, est 4e à presque une seconde (0"99). Lara Gut, leader de la Coupe du monde de la spécialité avant cette course (1ere à Lake Louise et 4e à Val-d'Isère) est 6e à 1"16, et Elisabeth Goergl, victorieuse à Val-d'Isère est 8e à 1"57.

Après une saison 2013-2014 pratiquement blanche en raison d'une blessure au genou, Lindsey Vonn est revenue en force. Victorieuse des descentes de Lake Louise, Val-d'Isère, et Cortina-d'Ampezzo, elle a ajouté un cinquième succès à sa saison, le premier en super-G et le 21e de toute sa carrière dans cette discipline. "C'était de la folie. Ce record est de l'histoire désormais, cela signifie beaucoup pour moi", s'est-elle exclamée au micro de la télévision autrichienne ORF. "Ce record a tenu 35 ans, et j'espère bien que le mieux tiendra encore 35 ans au minimum", a-t-elle poursuivi. "C'est important pour moi et pour ma carrière. Je n'aurai jamais pensé que cela pouvait se passer."

Résult​ats

1. Lindsey Vonn (USA) 1:27.03

2. Anna Fenninger (AUT) 1:27.88

3. Tina Weirather (LIE) 1:27.95

4. Cornelia Huetter (AUT) 1:28.02

4. Tina Maze (SLO) 1:28.02

6. Lara Gut (SUI) 1:28.19

7. Kajsa Kling (SWE) 1:28.30

8. Elisabeth Goergl (AUT) 1:28.60

8. Nadia Fanchini (ITA) 1:28.60

10. Nicole Hosp (AUT) 1:28.92

11. Francesca Marsaglia (ITA) 1:29.22

12. Elena Curtoni (ITA) 1:29.23

12. Julia Mancuso (USA) 1:29.23

14. Fabienne Suter (SUI) 1:29.26

15. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:29.27

16. Regina Mader (AUT) 1:29.49

17. Laurenne Ross (USA) 1:29.63

18. Carolina Ruiz Castillo (ESP) 1:29.64

19. Stacey Cook (USA) 1:29.97

20. Marie Marchand-Arvier (FRA) 1:29.99

21. Ilka Stuhec (SLO) 1:30.02

22. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:30.15

23. Tessa Worley (FRA) 1:30.42

24. Edit Miklos (HUN) 1:30.54

25. Verena Stuffer (ITA) 1:30.57

26. Priska Nufer (SUI) 1:30.60

27. Andrea Fischbacher (AUT) 1:30.69

28. Federica Brignone (ITA) 1:30.87

29. Veronique Hronek (GER) 1:30.95

30. Margot Bailet (FRA) 1:30.97

31. Alice Mckennis (USA) 1:31.19

32. Adeline Baud (FRA) 1:31.20

33. Anna Hofer (ITA) 1:31.43

34. Klara Krizova (CZE) 1:31.45

35. Elena Fanchini (ITA) 1:31.55

36. Jacqueline Wiles (USA) 1:31.80

37. Alexandra Coletti (MON) 1:32.50

38. Katie Ryan (USA) 1:32.95

39. Ana Drev (SLO) 1:33.78

40. Ann Katrin Magg (GER) 1:33.95



N'a pas pris le départ: Marianne Abderhalden (SUI)



N'ont pas terminé: Mirjam Puchner (AUT), Nicole Schmidhofer (AUT), Tamara Tippler (AUT), Larisa Yurkiw (CAN), Marion Pellissier (FRA), Jennifer Piot (FRA), Marion Rolland (FRA), Patrizia Dorsch (GER), Viktoria Rebensburg (GER), Daniela Merighetti (ITA), Johanna Schnarf (ITA), Aleksandra Prokopyeva (RUS), Vanja Brodnik (SLO), Jasmine Flury (SUI), Dominique Gisin (SUI), Corinne Suter (SUI), Barbara Kantorova (SVK)

Class​ements de Coupe du monde

Classement général (après 18 courses sur 33):

1. Tina Maze (SLO) 972

2. Anna Fenninger (AUT) 641

3. Mikaela Shiffrin (USA) 605

4. Lindsey Vonn (USA) 538

5. Frida Hansdotter (SWE) 459

6. Kathrin Zettel (AUT) 450

7. Elizabeth Görgl (AUT) 409

8. Viktoria Rebensburg (GER) 371

9. Lara Gut (SWI) 350

10. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 347



37. Adeline Baud (FRA) 95

44. Marie Marchand-Arvier Jay (FRA) 80

51. Nastasia Noens (FRA) 69

53. Laurie Mougel (FRA) 63

. Tessa Worley (FRA) 63

56. Anemone Marmottan (FRA) 56



Classement de la Coupe du monde de Super-G (3/7):

1. Anna Fenninger (AUT) 192 pts

2. Lara Gut (SUI) 190

3. Lindsey Vonn (USA) 180

4. Tina Maze (SLO) 170

5. Elisabeth Goergl (AUT) 154

...

17. Marie Marchand-Arvier Jay (FRA) 40

28. Margot Bailet (FRA) 17

29. Jennifer Piot (FRA) 16

35. Tessa Worley (FRA) 8

39. Marion Rolland (FRA) 6

40. Marion Pellissier (FRA) 5