Mondiaux de biathlon : suivez en direct la mass start masculine

Dernière journée de compétition pour ces championnats du monde de biathlon à Pokljuka, en Slovénie. L'Autrichienne Lisa Theresa Hauser a remporté la course grâce à un 20/20 au tir. Les Norvégiennes Tandrevold et Eckhoff prennent respectivement la 2e et 3e place. Pour clore ces mondiaux, la mass start hommes elle, débutera dès 15h15. Épreuve dans laquelle Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin s'étaient classés 2e et 3e lors des Mondiaux 2020. Les courses sont à suivre en direct commenté.