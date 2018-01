Coupe du monde: la France remporte le relais dames d'Oberhof

Les Bleues (Bescond, Chevalier, Aymonier, Braisaz) ont devancé de 32,4 secondes l'Allemagne (Hinz, Herrmann, Preuss, Hammerschmidt) devant son public et de 48,2 secondes la Suède (Persson, Magnusson, Hoegberg, Brorsson).

A un peu plus d'un mois des jeux Olympiques d'hiver (9-25 février à Pyeongchang), ce résultat est très encourageant pour les Françaises, qui ont réussi l'exploit de dominer les Allemandes, auteurs du Grand Chelem dans cette spécialité la saison dernière (5 succès en 5 courses) et victorieuses du premier relais de la saison à Hochfilzen, même si elles étaient privées dimanche de leur leader Laura Dahlmeier, tenante de la Coupe du monde. La France ne s'était plus imposée sur un relais dames depuis 2016.

Bien lancées par Anaïs Bescond, les Bleues ont été aux avant-postes du début à la fin de la course. Après un départ catastrophique avec Vanessa Hinz, les Allemandes sont petit à petit revenues dans le jeu avant un dernier duel entre Justine Braisaz et Maren Hammerschmidt. Braisaz, plus rapide sur les skis, n'a pas craqué sur le pas de tir et a franchi la ligne d'arrivée avec 32,4 secondes d'avance sur les Allemandes.