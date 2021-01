Coupe du monde - Antholz-Anterselva : l'équipe de France toujours au rendez-vous remporte le relais devant la Norvège

L’équipe de France a su montrer les crocs dans ce relais masculin d’Antholz en Italie. Les Français ont maitrisé la course sur les skis et derrière la carabine. Une performance leur permettant de monter sur la plus haute marche du podium devant la Norvège (+0,8) et la Russie (+50,8) ce samedi.

Le brouillard constamment présent sur ce dernier relais avant les championnats du monde de Pokljuka, en Slovénie, n’aura pas fait peur aux Français. Antonin Guigonnat, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux et Emilien Jacquelin sont parvenus à dérocher un second succès dans cette spécialité cette année, après leur victoire à Oberhof la semaine dernière. Une sixième victoire cette saison pour l'équipe de France qui remettait son titre en jeu après avoir remporté cette course l'année dernière.

Première victoire pour ce quatuor français

"Ce serait bien que ça gagne, je n’ai jamais gagné moi", avait déclaré Antonin Guigonnat au micro de La chaîne l'Équipe pendant la course. Un voeu réalisé pour le biathlète qui était aligné avec Fillon Maillet, Desthieux et Jacquelin pour la cinquième fois. Grâce à sa performance, ce quatuor tricolore est monté pour la première fois sur le podium, et de quelle manière, en terminant sur la première marche !

Émilien Jacquelin n'a pas tremblé

Johannes Boe repassé en tête avant le dernier tir n’a pas fait peur à Emilien Jacquelin. Le Français est resté solide derrière la carabine en signant un sans-faute et a su profiter d’une pioche du Norvégien pour rattraper ses douze secondes de retard. Une fin de course extrêmement serrée entre les deux biathlètes mais c’est bien Jacquelin qui s’est imposé en patron. Le Français a surclassé son rival dans un sprint final de folie. Avec une deuxième victoire aujourd’hui, après celle de Julia Simon sur la mass start, le biathlon français connait une grande journée !