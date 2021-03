Biathlon : Simon Desthieux remporte la dernière mass start de la saison, Johannes Boe s'offre le gros globe

Victoire de Simon Desthieux sur la dernière mass start de la saison ce dimanche 21 mars à Östersund. Le Français (18/20) a remporté la deuxième course de sa carrière en Coupe du monde devant Eduard Latypov (18/20) et Johannes Boe (17/20). Le Norvégien s'adjuge lui, un nouveau gros globe de cristal devant Sturla Laegreid qui a longtemps menacé sa suprématie.

Simon Desthieux a mis un magnifique point final à cette saison de biathlon. Le Français a triomphé sur l’ultime mass start, après un dernier tour de toute beauté pour s’offrir son deuxième succès en carrière et de la saison, devant Eduard Latypov et Johannes Boe. Le Norvégien se consolera assez facilement de cette troisième place qui lui permet de remporter un nouveau gros globe de cristal après un duel plein de suspense tout au long de l'hiver avec son compatriote Sturla Laegreid.

Après avoir été en vue au début de la course avec un 5/5 sur le premier tir, le Français était ensuite tombé dans le ventre mou du peloton en ayant visité à deux reprises l’anneau de pénalité. Mais sur le dernier passage sur le pas de tir, Simon Desthieux a su profiter des erreurs de ses adversaires, notamment celles de son compatriote Antonin Guigonnat. Comme souvent, le Français a signé un ultime tour de grande qualité pour tenir Johannes Boe à distance, fondre sur le Russe Latypov avant de l’avaler, et lever les bras pour la deuxième fois de sa carrière, trois semaines après son premier succès.

“C’était un beau combat aujourd'hui,” a déclaré le vainqueur du jour au micro de la chaîne L’équipe, “il y a eu des difficultés mais j’ai su trouver les clefs pour m’en sortir. Je suis très content de finir sur une note pareille, on peut difficilement espérer mieux. Avoir le temps de savourer sur la dernière ligne droite, ce sont des purs moments de bonheur.”

Côté tricolore Antonin Guigonnat (15/20) se classe 11e après avoir commis quatre fautes sur le dernier tir, Quentin Fillon Maillet (15/20) termine 12e, Émilien Jacquelin (16/20) 14e et Fabien Claude (14/20), 23e.

Et à la fin, c'est Johannes Boe qui gagne

Tout au long de l’hiver, Johannes Boe a été poussé dans ses retranchements par la révélation de la saison Sturla Laegreid. Avec un seul point d’écart avant la dernière mass start, tout se jouait ce dimanche. Et comme lors des trois dernières saisons, c’est finalement l’aîné des deux, Johannes Boe qui s’est offert le gros globe de cristal grâce à sa belle troisième place devant son compatriote et Quentin Fillon Maillet. Le Norvégien conserve donc le témoin que lui avait transmis Martin Fourcade et poursuit encore sa domination dans la discipline.