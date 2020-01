Biathlon - Oberhof : De nouveau parfait, Martin Fourcade remporte le sprint devant Emilien Jacquelin

En l'absence du leader de la Coupe du Monde Johannes Boe, Martin Fourcade est allé chercher sa deuxième victoire de la saison devant Emilien Jacquelin et Johannes Kühn. Emilien Jacquelin (2e) et Simon Desthieux (6e) finissent également dans le Top 10. Martin Fourcade se replace à la 3e place du classement général.

Fallait-il que son rival s’écarte pour qu’il retrouve la lumière ? Martin Fourcade a en tout cas remporté sa deuxième course de la saison en l’absence de Johannes Boe (en congé paternité). Surtout, il a enfin corrigé ses maladresses au tir, celles qui lui ont coûté quelques places d’honneur cette saison. Même en ski, le Français est allé crescendo pour finir parmi les meilleurs (2e temps). Au final, il colle 25 secondes à son dauphin et se replace pour le classement général(3e). Très rapide sur les skis, Emilien Jacquelin est allé chercher son deuxième podium de la saison en individuel. Tarjei Boe, longtemps en tête aux classements intermédiaires, a fini au-delà de la 20e place après une sanction pour avoir oublié d'effectuer un tour de pénalité.

L'hiver salvateur de Fourcade

"J'ai bien travaillé à Noël pour que ces petites balles basculent du bon côté. Le tir est une discipline très fine, c'est blanc ou noir. Mais j'ai les cartes pour sortir le meilleur jeu. Encore faut-il les sortir au bon moment". Victoire au sprint, 2e place au général et 78e victoire en carrière : on peut dire que le moment était bon, pour régler la mire au tir.

Avec un très beau 10/10 - ils sont quatre seulement à l'avoir réussi dans le Top 50 malgré le conditions venteuses - Martin Fourcade s'est rassuré dans ce secteur où il est d'ordinaire si performant. D'abord devancé par Johannes Kühn et Tarjei Boe sur le premier intermédiaire, il leur est passé devant en temps de ski au fil de la course. "Je me suis inspiré de Julia Simon hier, qui avait fini en boulet de canon" a-t-il expliqué au micro de nos confrères de l'Equipe.

Le travail effectué ces dernières semaines a en tout cas semblé porter ses fruits. Plus que lors de sa victoire sur le 20km à Östersund, Martin Fourcade a impressionné. La marge qu'il a eue sur ses adversaires, et l'impression de facilité qu'il a dégagée tout au long de son effort, ont beaucoup joué. L'absence de Johannes Boe aussi.