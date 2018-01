XV de France : Brice Dulin et Morgan Parra forfaits contre l'Irlande

Mauvaise nouvelle pour le XV de France. Brice Dulin, l'arrière du Racing 92 et Morgan Parra,sont forfaits pour le premier match du Tournoi des six nations contre l'Irlande le samedi 3 février au Stade de France, a indiqué la Fédération France de Rugby via un communiqué.

"On va voir s'il est rétabli et on prendra une décision. On va voir dans quel état il est mais c'est vrai qu'il a eu un petit souci ce week-end. Est ce que cela m'inquiète? Oui, j'espère que tous les joueurs que nous avons retenus pourront débuter l'aventure" avait déclaré Jacques Brunel ce week-end.

En effet, le demi de mêlée de Clermont, rappelé au sein du XV de France plus de deux ans après sa dernière sélection, pressenti pour démarrer face aux Irlandais, a reçu un coup au genou gauche samedi avec Clermont en Coupe d'Europe contre les Ospreys (24-7). Un simple "bobo", déclarait également Franck Azéma. Au final, c'est donc un coup dur pour les Bleus qui auront besoin de "gagner rapidement", selon la formule chère au nouveau sélectionneur.

Morgan PARRA , 29 ans, 66 sélections avec les Bleus, est remplacé par le Bordelais Baptiste SERIN et Brice DULIN par le Toulonnais Hugo BONNEVAL.