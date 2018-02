Equipe de France - Beauxis, Picamoles et Couilloud rappelés pour remplacer Jalibert, Gourdon et Dupont contre l'Ecosse

Au lendemain de la défaite de la France contre l'Irlande (15-13) à Saint-Denis, Jacques Brunel et le staff de l'équipe de France ont décidé de rappeler Lionel Beauxis dans le groupe qui préparera le match contre l'Ecosse. Le demi d'ouverture de Lyon, passé par Bordeaux-Bègles où a officié Brunel, remplace ainsi Matthieu Jalibert, blessé dès la 30e minute contre le XV du Trèfle. A 32 ans, le N.10 n'avait plus été appelé en équipe de France depuis le Tournoi des 6 Nations 2012. Louis Picamoles revient également en remplacement de Kevin Gourdon. Quant à Baptiste Couilloud, il va découvrir le XV de France en remplacement d'Antoine Dupont, dont la saison est finie.

Du neuf avec du vieux. Après le nouveau staff du XV de France, bâti autour d'un sélectionneur qui était déjà adjoint en 2001, voici donc le retour d'un autre ancien. Pour palier la blessure de Matthieu Jalibert, l'ouvreur de 19 ans aux 15 matches de Top 14 et qui a été blessé au bout de 30 minutes pour sa première sélection en Bleu, l'encadrement a choisi de convoquer Lionel Beauxis. Quatrième meilleur buteur du Top 14 à l'heure actuelle (135 points), il va donc renouer avec son passé.

Beauxis en 10 avec Elissalde en 9 lors de la Coupe du monde 2007

Un énorme coup de pîed. Voilà bien l'un des atouts de cet ouvreur depuis ses débuts à la Section Paloise. Passé par Pau, le Stade Français, Toulouse, Bordeaux-Bègles, l'actuel N.10 de Lyon s'est doté d'une expérience immense à haut niveau. En revanche, en Bleu, malgré ses 32 printemps, il ne compte que 20 sélections. Appelé, il va donc retrouver le centre de Marcoussis, et Jean-Baptiste Elissalde, nouvel adjoint de Brunel en charge des arrières, avec lequel il formait la charnière du XV de France lors de l'exploit du quart de finale de la Coupe du monde contre les All Blacks en 2007. Cela fait 11 ans. "J'ai été appelé il y a quelques minutes par Jacques Brunel, c'est avec beaucoup d'émotions et de fierté que je vais porter à nouveau le maillot bleu", a réagi le N.10 sur Sud Radio.

Couilloud-Beauxis, la charnière du LOU

Au sein d'un groupe bâti sur la jeunesse, Jacques Brunel a remis un peu d'expérience. Pour mettre fin à cette série noire de 7 matches sans victoire de l'équipe de France. Autre retour d'expérience, celui de Louis Picamoles. Laissé de côté pour ce premier match, le N.8 de Montpellier va remplacer Kevin Gourdon, habituellement 3e ligne aile mais replacé au centre contre les Irlandais. Le Rochelais déclare également forfait. Enfin, Antoine Dupont, dont la saison est finie, est remplacé par Baptiste Couilloud, le complice de Beauxis à la charnière du LOU. Il ne compte aucune sélection en Bleu.