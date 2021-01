Tournoi des Six Nations : Taofifenua et Delbouis dans la liste des 37 joueurs de Fabien Galthié pour débuter le Tournoi

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé ce lundi le groupe de 37 joueurs pour préparer le Tournoi des Six Nations 2021 (du 6 février au 20 mars). Pas de grande surprise, à part la présence de Donovan Taofifenua, ailier du Racing 92, et du trois-quart centre du Stade Français Julien Delbouis.

Alors que le doute plane encore concernant la tenue du Tournoi des Six Nations édition 2021, en raison de la nouvelle souche du virus qui sévit notamment en Grande-Bretagne, Fabien Galthié vient tout juste de dévoiler la liste des 37 joueurs convoqués en équipe de France pour préparer le Tournoi des Six Nations. Suite à une année 2020 prometteuse, le sélectionneur a de nouveau fait appel à ses meilleurs éléments. Charles Ollivon (capitaine), Antoine Dupont ou encore Grégory Alldritt sont de retour. Parmi les visages connus, on retrouve aussi les deuxièmes lignes Paul Willemse et Bernard Le Roux. Tout comme Gaël Fickou, Camille Chat ou Virimi Vakatawa. Le groupe de 37 débutera par un stage de préparation à Nice, avant de s'envoler à Rome pour affronter l'Italie en ouverture du tournoi.

La surprise Taofifenua

On ne l'attendait pas forcément et pourtant, Donovan Taofifenua fait partie de la liste des 37 au dépend de Vincent Rattez. Le joueur de 21 ans avait rejoint le groupe à Marcoussis lors de la Coupe d'automne des nations, mais n'avait participé à aucun match. Avec le pilier Georges-Henri Colombes, lui aussi au Racing 92 et Julien Delbouis trois-quart centre du Stade Français, ils figurent parmi les trois seuls non capés de ce groupe des 37.

Romain Ntamack absent

Sans grande surprise, le demi d’ouverture Romain Ntamack ne figure pas dans cette liste. Et pour cause, le joueur du Stade Toulousain a été opéré suite à sa fracture de la mâchoire en fin d’année. Le jeune ouvreur, forfait pour le début de la compétition, devrait manquer le match contre l'Italie et probablement celui contre l'Irlande. Si ceux-ci ont bien lieu... À sa place, Matthieu Jalibert et Louis Carbonel se disputeront la place de numéro 10.

Dulin toujours présent

Brice Dulin, 30 ans et 31 sélections figure parmi les plus expérimentés. Grâce à ses performances face à l'Italie et l'Angleterre en 2020, l'arrière a de nouveau été appelé par Fabien Galthié. Désigné meilleur joueur de la Coupe d'automne des nations, le joueur du Stade Rochelais sera bien présent à Marcoussis. Parmi les joueurs présent à Twickenham l'automne dernier, Baptiste Pesenti, deuxième ligne, l'ailier Gabin Villière et le troisième ligne Anthony Jelonch ont eux aussi été rappelés.