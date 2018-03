Six nations féminin: les Françaises renversent les Anglaises

L'équipe de France féminine de rugby réalise l'exploit en battant leurs homologues anglaises (18-17), au Stade des Alpes à l'occasion de la 4e journée du Tournoi des Six Nations. Jessy Trémoulière, auteure d'un doublé, marque l'essai de la victoire dans les derniers instants de la rencontre. Un résultat qui permet aux Bleues de prendre la première place du classement et permet de rêver au Grand Chelem. Elles devront donc terminer le travail en allant chercher la victoire au Pays de Galles. Un exploit d'autant plus retentissant.