Top 14 : Toulon corrige Clermont

Net et sans bavure. Dans son antre, à Mayol, Toulon inflige une raclée à des Clermontois absents, désorganisés et sans réaction. Le festival d’essai toulonnais débute par son demi de mêlée, Eric Escande. Il aplatit sous les perches (6e, 5-0). Six minutes plus tard, l’effort collectif des Rouge et Noir est mis en lumière. Romain Taofifenua est à la conclusion d’une séquence de jeu (13e,12-0). Chris Ashton (19e, 19-0), Josua Tuisova (28e, 26-0) et Malakai Fekitoa (34e, 33-0) suivent et enchaînent les essais avec une facilité déconcertante. Au retour des vestiaires, Toulon a déjà le bonus défensif en poche.

Dans la seconde période, Fekitoa inscrit un deuxième essai (46e, 40-0) et Mamuka Gorgodze achève l'après-midi noire des Jaunards (49-0). Au classement, Toulon talonne le dauphin Toulouse avec 63 points et peut viser la deuxième place, synonyme de qualification directe pour les demi-finales. Ce très large succès permet de mettre fin à la polémique suite au coup de gueule Mourad Boudjellal, quelques jours plus tôt.

Clermont n'était pas présent

Neuvième, Clermont venait dans la Rade sans véritable espoir de rattraper le train pour la phase finale. Mais les bonnes nouvelles s'accumulaient pour ce rendez-vous: 3 victoires de suite en mars, retours des demis Morgan Parra, blessé depuis janvier, et de l'ouvreur Camille Lopez, blessé depuis octobre. Avec une défense aux abois, Clermont est retombé dans ses travers à Mayol. Au total 38 plaquages ratés 20 ballons perdus. Les joueurs de Franck Azéma devront vite oublier ce match. Ils n'ont désormais plus rien à jouer cette saison.