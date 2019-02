Top 14 : Perpignan s'offre Montpellier et une première victoire cette saison

Énorme coup d'éclat et coup de tonnerre : Perpignan, lanterne rouge, a arraché sa première victoire de la saison (28-10) sur le terrain du voisin Montpellier, humilié et largué dans la course aux barrages, samedi lors de la 16e journée du Top 14. Dans les autres matches, Pau a confirmé son renouveau en allant s'imposer à Pau (14-9) alors que Lyon est allé mater le Racing sur sa pelouse (24-13).