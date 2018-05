Top 14 : Le LOU fait tomber Toulon au bout du suspense

Ce fut un vrai match de barrage, autant dans la tension que dans l’âpreté, avec deux premières périodes bien différentes. La première, qui a vu les Varois prendre le terrain, dominer les éléments, mais se heurter à une excellente organisation offensive du Lou. Les toulonnais avaient même l’occasion de faire la différence, mais Ashton échapait un ballon au moment de marquer après une parfaite passe au pied de Nonu, puis Radradra, qui pensait avoir marqué et voyait un essai refusé après vidéo pour un ballon échappé sur la ligne. Les occasions manquées par le RCT permettaient aux Lyonnais de rester dans le match et de prendre même l’avantage au score grâce à deux pénalités de Haris (6-3 à la pause).

Toulon marque le premier, Lyon relève la tête

La deuxième période fut complètement différente. Ce changement s’est produit après le premier essai du match, un essai toulonnais d’Ashton, peu avant l’heure de jeu, concrétisation de la domination varoise. Au départ, encore une fois, Ma’a Nonu, arrachant le ballon dans les bras du Lyonnais Choirat, prenant quelques mètres avant de servir Chris Ashton d’une chistera d’école, l’Anglais se rattrapant de sa première bévue en donnant l’avantage au RCT (10-6). Les Lyonnais ont alors enfin décidé de modifier leur schéma, et de mettre un peu plus de jeu. Ce qui leur fut bénéfique. En l’espace de cinq minutes, ils trouvaient deux fois l’ouverture dans la défense toulonnaise par Arnold et Cretin. Malheureusement pour les Lyonnais, Harris ne transformait pas. Les deux équipes étaient contraintes à la prolongation. (16-16).

Le RC Toulon de Nonu est tombé chez lui face au LOU © BERTRAND LANGLOIS / AFP

Une prolongation intense dans l’envie, mais poussive malgré tout, entre deux formations fatiguées. Toulon prenait l’avantage sur une pénalité (19-16) de Trinh-Duc (83e) avant que celui-ci ne doive sortir sur blessure tout comme Frédéric Michalak. Lyon revenait sur une pénalité réussie par Harris. Les dernières minutes étaient une véritable cocotte-minute, avec des protagonistes sous pression. Le LOU, se sachant qualifié au nombre d’essais, donnait les derniers sans céder d’un pouce. Au bout d’un match de haute tension, les Lyonnais parvenaient à créer l’exploit de faire tomber le RCT à Mayol. Et de s’offrir une place en demi-finale.