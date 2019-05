Top 14, 26e journée : Montpellier arrache sa qualification à Clermont, saison terminée pour le champion en titre castrais

La 26e et ultime journée de Top 14 a offert comme chaque saison son lot de surprises et de retournements de situations. Le champion en titre castrais s'est écroulé dans son antre face à Toulon (16-25) et ne participera pas aux barrages puisque Montpellier est allé chercher la victoire sur la pelouse de Clermont. Les Rochelais qui ont explosé Bordeaux-Bègles (81-12) se déplaceront au Racing.