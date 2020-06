Plusieurs joueurs du Top 14 "ont contracté le Covid-19"

Le rugby n'a pas été épargné. La compétition est encore à l'arrêt mais la reprise se rapproche petit à petit pour le ballon ovale. Depuis fin mai-début juin, la majorité des clubs professionnels de rugby ont entamé la phase 1 du protocole de reprise établi par la même commission médicale de la LNR. Lors d'une conférence de presse, Bernard Dusfour, le président de la commission médicale de la LNR, a révélé qu'il y avait eu plusieurs cas de Covid-19.

Des cas de Covid-19 dans plusieurs clubs de Top 14

" Des joueurs ont contracté le Covid-19, oui, et ils ont été pris en charge. Notre première approche, c'est de dire que ce que l'on a rencontré dans les clubs de rugby correspond à la population nationale, en fonction des zones géographiques notamment", a-t-il déclaré pour débuter. Bernard Dusfour n'a toutefois pas pu dévoiler le nombre de cas précis ainsi que la gravité de ces derniers. Il pourrait faire un point plus précis dans les prochaines semaines.

Le président de la commission médicale s'est d'ailleurs félicité "du bon déroulement du protocole sanitaire" et a assuré qu'il n'avait eu connaissance d'aucun problème cardiaque parmi les joueurs touchés, rappelant tout de même que le procédé n'en était qu'à son début. En effet, tous les clubs n'ont pas repris aux mêmes dates et n'en sont donc pas au même niveau de préparation.

" Nous sommes dépendants des décisions des ministères"

Certaines formations françaises en sont déjà à la phase 2 qui consiste en une réathlétisation pendant 3 à 4 semaines, toujours par petits groupes de 3 ou 4 joueurs. Mais quid de la phase 3 ? Cette avant dernière étape, tant attendue, consiste à un retour du travail collectif avec contact et avec ballon durant au minimum 3 semaines.

" Nous sommes dépendants des décisions des ministères. Mais tant que les sports de combats ne seront pas autorisés, nous resterons en phase 2. Et si on nous autorise à reprendre le contact début juillet, alors on sera dans les clous", a expliqué Bernard Dusfour. La phase 4 de préparation à la compétition pourrait alors suivre dès le mois d'août prochain.

"Si surprise il y avait, elle viendrait de la modification de l'évolution de l'épidémie"

Enfin, questionné sur un possible report de la reprise du championnat, le président de la commission médicale de la LNR a été clair sur le sujet. "Pour l'instant, il n'y a pas de surprise, a conclu Bernard Dusfour. Si surprise il y avait, elle viendrait de la modification de l'évolution de l'épidémie. C'est ça qui pourrait empêcher la reprise du Championnat", assène-t-il. Plusieurs clubs du TOP 14 ont déjà prévu des matchs de préparation à la mi-août. Espérons que d'ici-là, une deuxième vague de l'épidémie ne touche pas l'Hexagone.

