Top 14 : Le Stade Toulousain a le dernier mot face au Stade Français

Le match entre le Stade Français et le Stade Toulousain, pour le compte de la 22e journée de Top 14, a souri au club de la Garonne (33-37). Au terme d'un spectacle complètement fou pour l'une des plus belles rencontres de la saison, les Rouge et Noir continuent à s'accrocher au podium. Pas passés loin d'un superbe coup, les Franciliens se contentent du bonus défensif.