Autumn Nations Cup : France - Fidji annulé en raison de nombreux cas positifs à la Covid-19

Le match de l'Autumn Nations Cup entre la France et les Fidji, dimanche à Vannes, a été annulé. La commission médicale du Six Nations a en effet rendu un avis défavorable à sa tenue à la suite de nombreux cas positifs dans l'équipe fidjienne. Un coup dur pour la formation des iles et pour cette compétition mise sur pied afin d'aider financièrement les fédérations en manque de matches en raison de la pandémie de coronavirus