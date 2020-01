XV de France : Des néophytes, des figures majeures écartées et Charles Ollivon capitaine, Fabien Galthié dévoile ses 42 joueurs pour le Tournoi

Vent de fraîcheur, trentenaires recalés, surprises et Charles Ollivon nommé capitaine pour le Tournoi : voilà ce qu’il faudra retenir de la première page de l’ère Galthié, qui s’est écrite ce mercredi du côté de Marcoussis. Le nouveau sélectionneur du XV de France a annoncé la liste des 42 joueurs appelés pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations, qui débutera pour la France le 2 février prochain par un Crunch attendu face à l’Angleterre. Une liste marquée par la présence de 19 néophytes et l'absence de plusieurs cadres de la dernière décennie (Huget, Slimani, Médard ou Lauret). Charles Ollivon a lui été nommé capitaine des Bleus pour le Tournoi.

24 ans de moyenne d’âge

Si Jacques Brunel avait déjà fait le choix d’emmener un groupe relativement jeune pour disputer le Mondial japonais (26 ans en moyenne), Fabien Galthié a joué un peu plus la carte de la fraîcheur et de la nouveauté. avec un groupe de 42 dont la moyenne d’âge atteint tout juste les 24 ans et les 10 sélections de moyenne.

Un vent de fraîcheur évidemment incarné par la génération des champions du monde U20 en 2018 et 2019. Demba Bamba, Romain Ntamack et Pierre-Louis Barassi avaient déjà ouvert la porte en s’envolant pour le Japon, les deux premiers (Barassi, blessé, est absent de cette liste des 42) sont désormais rejoints par le pilier Jean-Baptiste Gros, le deuxième ligne Killian Geraci, le troisième ligne Cameron Woki, l'ouvreur Louis Carbonel et le centre Arthur Vincent, agrandissant un peu plus le contingent de la jeune génération dorée Bleue.

Si Fabien Galthié a assuré ne pas faire dans le jeunisme et s'appuyer seulement sur les forces en présence, ils seront en tout 19 à découvrir le Centre National du rugby le 19 janvier prochain. Aux champions du monde U20 s'ajoutent le Mohamed Haouas, le talonneur Anthony Etrillard, les deuxièmes lignes Cyril Cazeaux et Boris Palu, les troisièmes lignes Selevasio Tolofua, Dylan Cretin et Alexandre Fischer, le demi de mêlée Maxime Lucu, le centre Julien Hériteau, les ailiers Gervais Cordin, Lester Etien, Gabriel Ngandebe et les arrières Kylan Hamdaoui et Anthony Bouthier.

Trentenaires sacrifiés

Une liste qui donne un premier aperçu de la ligne directrice voulue par Fabien Galthié et le manager général Raphaël Ibanez. "On se rend compte qu'on est pas très haut (en expérience), mais c'est aussi l'évolution de ce groupe et cette équipe de France. C'est une équipe jeune et inexpérimentée", a confié le sélectionneur au moment de justifier ses choix. Jeune et inexpérimentée, et une vision sur le long terme qui a mis sur la touche une partie des trentenaires qui représentaient le noyau fort de ces dernières années.

Exit évidemment Louis Picamoles, Guilhem Guirado et Wesley Fofana, tous trois néo-retraités, mais également Maxime Médard, Yoann Huget, Wenceslas Lauret, Rabah Slimani, Maxime Machenaud ou encore Camille Lopez, qui ne font donc pour l'instant pas partie des plans du nouveau sélectionneur. Bernard Le Roux, seul trentenaire de la liste, fera office d'ancien alors à peine 50% des joueurs présents à la Coupe du Monde (16 sur 31) ont été reconduits.

