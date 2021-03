Tournoi des Six Nations : L'édition féminine 2021 débutera le 3 avril avec un Angleterre - Écosse en ouverture

Pour cette édition 2021 du Tournoi des Six Nations Féminin au format condensé, l'Angleterre, championne en titre, recevra l'Écosse le 3 avril en match d'ouverture. Alors que le calendrier vient d'être dévoilé via un communiqué, les six équipes participant à la compétition s'affronteront lors de quatre samedis consécutifs. La France débutera face au pays de Galles le 3 avril à Vannes.

Pour cette édition 2021, la compétition se déroulera avec deux groupes de trois équipes. D'un côté, le groupe A incluant l'Angleterre, l'Italie et l'Écosse. De l'autre, le groupe B avec la France, l'Irlande et le pays de Galles. La compétition se déroulera en trois tours, le 3, 10 et 17 avril. Avant de jouer les finales du "Super Samedi", le 24 avril 2021.

Chaque équipe jouera un match à domicile et une autre à l'extérieur avant d'affronter l'équipe classée à la même position dans l'autre poule lors des finales. Les équipes de la poule A auront l'avantage de recevoir lors de ces matches de classement.

Pour la première journée de la compétition, les tenantes du titre anglaises affronteront l'Écosse. La France, elle défiera le pays de Galles. Lors de la deuxième journée, l'Angleterre se déplacera en Italie et les Galloises recevront l'Irlande. Et pour finir, en clôture des matches de poule, les Bleues se rendront sur la pelouse de l'Energia Park, à Donnybrook pour défier les Irlandaises tandis que les Écossaises recevront l'Italie avant de disputer les finales du "Super Samedi". Les finales opposeront les gagnantes du groupe A et B, puis les secondes entre-elles et les troisièmes de chaque poule.

Arrivées deuxième de la compétition l'an passé, les Françaises tenteront d'aller chercher le titre cette année. Pour préparer le tournoi, elle ont été réunies dès le 22 mars à la Maison du Handball à Créteil, avant de rejoindre le Centre National de Rugby à Marcoussis à partir du 29 mars. En plus du tournoi, le XV de France féminin disputera un match amical face à l'Angleterre, le 30 avril à Villeneuve d’Ascq, pour continuer sa préparation au prochain mondial en 2022.

Le groupe des Bleues :

AIT LAHBIB Arkya, ANNERY Julie, ARRICASTRE Lise, BANET Cyrielle , BERNADOU Rose , BOUJARD Caroline, BOULARD Emilie, BOURDON Pauline, CHAMBON Alexandra, CORSON Lenaïg, DESHAYE Annaëlle, DIALLO Coumba, DOMAIN Célia, DUPOUY Marie, FALL Madoussou, FERER Céline, FILOPON Maëlle, GROS Emeline, HERMET Gaëlle, IMART Camille, JOYEUX Clara, KHALFAOUI Assia, MAYANS Marjorie, MENAGER Marine, N'DIAYE Safi, PEYRONNET Morgane, PIGNOT Elise, SANSUS Laure, SOCHAT Agathe, SYLLA Mabinty, THOMAS Caroline, TOUYE Laure, TRAORE Dhia Maïlys, TREMOULIERE Jessy, VERNIER Gabrielle